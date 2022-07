Dr. Heavenly Twerks au magasin de beauté – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : bravo

Dr Heavenly Kimes sauté, verrouillé et laissé tomber lors du deuxième épisode à venir de la saison 9 de Marié à la médecine. On peut voir la dentiste cosmétique et star de télé-réalité de 50 ans se pavaner dans un aperçu EXCLUSIF de l’épisode du 17 juin à venir, au cours duquel elle a organisé un défilé de mode pour sa nouvelle gamme de perruques vendues à sa beauté d’Atlanta, Ga. Magasin de fournitures. “Bonjour tout le monde, c’est l’évolution de Heavenly”, a-t-elle commencé en saluant son public et en sortant de derrière la scène avec une courte perruque orange. “Aujourd’hui, je porte la perruque rousse. Je peux porter n’importe quelle couleur, d’accord ? Parce que je suis polyvalent, d’accord ? Je suis chaque femme. Chaque femme est en moi. Heavenly a ensuite parcouru férocement la piste dans une combinaison noire ajustée entourée de blanc.

Suite Divertissement

Co-vedette Dre Simone Whitmore a réagi franchement au spectacle, qualifiant Heavenly de “reine sur un trône … dans le capot”. Juste après, le dentiste et l’entrepreneur l’ont laissé tomber au sol en toute confiance et ont donné au public un rapide twerk avant de s’exclamer: “Je peux le laisser tomber si je veux.” Elle est ensuite allée embrasser son partenaire, Dr Damon Kimes.

Alors que les applaudissements et les acclamations du public donnaient l’impression que les mouvements de Heavenly impressionnaient la foule, tout le monde n’était pas satisfait. “Elle ne devrait pas laisser tomber comme si elle avait 20 ans à 50 ans”, Dr Eugène Harris dit avec désapprobation, avec sa femme Toya Bush-Harris en accord. Le clip s’est terminé par Dr Jackie Walters et Mlle Quad Webb-Lunceford modéliser d’autres perruques.

Stars portant des petites robes noires : photos de Reese Witherspoon et plus

Bravo dit que dans le prochain épisode de dimanche, “comtesse révèle à Toya les raisons de son amitié brisée avec Heavenly. Anila et Kiran recevoir des nouvelles qui changent la vie. Heavenly ouvre une nouvelle entreprise, en partenariat avec le grand au-delà. Dr Simone et Cécile commencer une nouvelle aventure ensemble. Quad et Mason naviguent ensemble dans leur nouvelle vie. Et bien sûr, les vedettes du spectacle viennent soutenir la grande ouverture de Heavenly.

Comme on le voit dans la bande-annonce de la saison 9, Contessa et Toya sont en désaccord avec Heavenly, dont Heavenly a parlé avant la première de la saison. “Je n’ai rien fait à Contessa, je vais juste vous le faire savoir”, a-t-elle dit Aujourd’hui. Contessa, cependant, pense le contraire, et cela peut provenir de certaines des choses que Heavenly a dites à propos de la série et de ses acteurs dans les vlogs YouTube.

Lien connexe Lié: Cosmo Jarvis : 5 choses à propos de la co-vedette fringante de Dakota Johnson dans “Persuasion”

Quant à Toya, Heavenly a dit qu’elle “l’aime”, mais a admis qu’elle n’était pas d’accord avec “la façon dont elle traite son mari”.

Les fans peuvent attraper Marié à la médecine tous les dimanches sur Bravo à 21h00 ET / PT.