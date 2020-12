[The stream is slated to start at 10:00 a.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, le secrétaire américain à la Santé Alex Azar et d’autres hauts responsables de la santé devraient recevoir le vaccin Covid-19 de Moderna mardi matin.

Le directeur des National Institutes of Health, le Dr Francis Collins, devrait également se faire vacciner. Le NIH a déclaré que six agents de santé du NIH Clinical Center recevront également le vaccin Moderna, que la Food and Drug Administration a autorisé pour une utilisation d’urgence la semaine dernière.

Il s’agit du premier envoi de 100 doses de l’agence, a déclaré le NIH, et après l’événement public, des agents de santé supplémentaires du centre clinique des NIH recevront le vaccin. L’agence a déclaré qu’elle s’attendait à recevoir un envoi plus important de l’État du Maryland pour un plus grand nombre de ses agents de santé de première ligne la semaine prochaine.

L’événement survient après une série de cérémonies publiques de vaccination, alors que les premières doses de vaccins Pfizer et Moderna ont été distribuées à travers le pays. De hauts responsables américains, dont le vice-président Mike Pence, le chirurgien général américain Jerome Adams et le président élu Joe Biden ont déjà reçu leurs vaccins lors d’événements télévisés.

Fauci a longtemps déclaré qu’il prendrait publiquement le vaccin dès qu’il sera disponible pour encourager les Américains à se faire vacciner.

