Il a partagé la nouvelle sur son Instagram mais dit qu’il est en voie de guérison.

« Merci de m’avoir vu, j’apprécie tous les gentils messages », a-t-il déclaré dans une vidéo. « Covid n’est pas amusant. Je ne le recommande pas. »

Auparavant, le médecin avait qualifié la pandémie d ‘«induite par la presse», mais s’était excusé par la suite.

Il a poursuivi en disant qu’il était malade depuis six jours et qu’après un faux résultat négatif, il avait finalement été testé positif.

L’ancien animateur CNN du « Dr Drew » a également publié plusieurs vidéos dans lesquelles il discutait de la prise de bamlanivimab et de dexaméthasone. Bamlanivimab a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence de la US Food and Drug Administration début novembre.

Selon la FDA, les anticorps monoclonaux doivent être administrés dès que possible après l’apparition des symptômes et une personne testée positive pour l’infection.