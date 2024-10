Dr. Dre et Snoop Dogg élargissent leur marque avec un gin nommé d’après une chanson classique

Dr. Dre et Snoop Dogg ont élargi leur marque de boissons avec un tout nouveau spiritueux nommé d’après une chanson emblématique qu’ils ont composée ensemble.

Le duo s’est rendu sur Instagram mardi 15 octobre pour révéler le nom de leur nouveau gin.

La photo montre le duo portant des smokings suaves et tenant des verres à cocktail.

La légende se lit comme suit : « Introduction d’une nouvelle tournure à la tradition. D’une douceur provocante, Still GIN de Dre et Snoop est arrivé. #StillGIN.

Le nom, bien sûr, est une pièce de théâtre sur la chanson classique du duo écrite par JAY-Z, « Still DRE ».

Consultez l’annonce ci-dessous.

Dr. Dre et Snoop Dogg annoncent le lancement de Still GIN, un gin ultra-premium. 🔥 pic.twitter.com/H4FQ6El2b8 – HipHopDX (@HipHopDX) 15 octobre 2024

En février dernier, le duo a dévoilé le cocktail pétillant à base de gin Gin & Juice By Dre and Snoop.

Ce n’est pas la seule collaboration sur laquelle Doggfather et le légendaire rappeur et producteur se sont associés.

En août, Snoop Dogg et Dr. Dre ont apporté un peu de Long Beach à Paris lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de 2024.

Le duo de la côte ouest a pré-enregistré une performance à Long Beach, en Californie, qui a été diffusée dans le cadre de la cérémonie. Snoop a servi de correspondant tout au long des débats.

Le court set de Snoop et Dre était destiné à mettre fin à un Jeux olympiques et à lancer l’anticipation du prochain : les Jeux olympiques d’été de 2028 à Los Angeles.

À juste titre, le spectacle a commencé avec Snoop interprétant « Drop It Like It’s Hot » sur une plage. Il est ensuite monté sur scène, où il a été rejoint par Dre pour « The Next Episode ».

Un mois plus tard, Snoop proposait une refonte majeure des Jeux olympiques de 2028.

Tha Doggfather a partagé ses suggestions pour les prochains Jeux Olympiques dans une interview sur le tapis rouge lors de la récente première du film 1992dont il a produit la production exécutive.

« Une chose que je veux faire, c’est participer aux Jeux olympiques », a déclaré Snoop, qui était omniprésent aux Jeux olympiques de cet été à Paris et qui a même porté le flambeau lors de la cérémonie d’ouverture.

« Il y a beaucoup de potes du quartier qui pourraient courir un 10,2, qui pourraient sauter en hauteur, lancer le javelot, faire des saltos arrière, bien nager, sauter par-dessus les portes et franchir des obstacles, vous voyez ce que je dis ?

Il a ajouté : « Je veux juste le rendre disponible pour les athlètes du quartier qui n’ont pas réussi et qui ont probablement certaines ramifications, mais ils étaient toujours athlétiques et ils étaient toujours bons. »