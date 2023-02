Dr. Dre ajoute The Chronic aux services de streaming pour marquer le 30e anniversaire

Le Dr Dre a ajouté “The Chronic” aux plateformes de streaming pour marquer le 30e anniversaire du LP séminal.

Le premier album studio du rappeur lauréat d’un Grammy est sorti le 15 décembre 1992, et Dre s’est associé à Interscope Records pour apporter les 16 pistes aux services de streaming, y compris Apple Music et Spotify.

Le magnat de la musique et de la technologie – dont le vrai nom est Andre Romelle Young – a déclaré dans un communiqué: «Je suis ravi de ramener le Chronic chez son partenaire de distribution d’origine, Interscope Records.

“Travailler aux côtés de mes collègues de longue date, Steve Berman et John Janick, pour rééditer l’album et le mettre à la disposition des fans du monde entier est un moment de boucle pour moi.”

Le vice-président d’Interscope Geffen A+M, Steve Berman, a déclaré : « Dr. Dre est sans aucun doute l’un des artistes les plus emblématiques et révolutionnaires de l’ère moderne. Il a également utilisé sa plateforme pour alimenter des efforts philanthropiques très percutants qui garantiront que son héritage se fera sentir pour les générations à venir.

La carrière solo de Dre a commencé avec The Chronic, l’un des enregistrements les plus célèbres de tous les temps. Avoir à nouveau cet album chez Interscope où nous travaillons avec Dre et son incroyable équipe chez Aftermath jour après jour est incroyablement gratifiant pour moi personnellement et pour nous tous chez Interscope.

Pendant ce temps, le mois dernier, il a été signalé que Dre était sur le point de vendre l’intégralité de ses actifs musicaux pour la modique somme de 200 millions de dollars (164 millions de livres sterling).

Les enregistrements maîtres de “The Chronic”, dont il reprend la propriété à Death Row Entertainment, seront acquis par Universal Music Group dans le cadre de l’accord de plusieurs millions de dollars.

Icône de caméra Le Dr Dre a ajouté “The Chronic” aux plateformes de streaming pour marquer le 30e anniversaire du LP séminal. Crédit: Fourni

L’accord avec UMG inclura également la part de Dre dans la musique de Kendrick Lamar dans l’accord de Top Dawg Entertainment avec Interscope, filiale d’UMG, a rapporté Billboard.

En plus de vendre à Universal, le PDG d’Aftermath Entertainment et de Beats Electronics transmet ses redevances d’artiste de ses deux premiers albums solo à Shamrock Capital, ainsi que ses redevances de producteur et ses parts d’écriture de chansons pour lesquelles il n’est pas le propriétaire de l’édition, et les redevances des artistes de la NWA.

Snoop Dogg est devenu le nouveau propriétaire de Death Row Records l’année dernière.

La légende du rap est devenue célèbre après être apparue sur “The Chronic” de Dre, sorti sur le label légendaire, et a signé lui-même et a continué à sortir son premier album, “Doggystyle”, un an plus tard.