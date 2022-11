La Chambre de commerce de Streator a organisé une cérémonie d’inauguration pour accueillir le Dr Diesel Express.

Dr. Diesel Express, 205 S. Illinois St., est un atelier de réparation de camions, de remorques et de véhicules récréatifs à service complet. Toutes les marques et tous les modèles sont entretenus et une assistance routière est également offerte. Appelez le 815-500-7300 pour plus d’informations.