‘Dr. Deep’ refait surface après un record de 100 jours sous l’eau

KEY LARGO, Floride (AP) – Un professeur d’université qui a passé 100 jours à vivre sous l’eau dans un lodge des Florida Keys pour plongeurs a refait surface vendredi et a levé le visage vers le soleil pour la première fois depuis le 1er mars.

Le Dr Joseph Dituri a établi un nouveau record de la plus longue durée de vie sous l’eau sans dépressurisation lors de son séjour au Jules ‘Undersea Lodge, immergé sous 30 pieds (9,14 mètres) d’eau dans un lagon de Key Largo.

L’explorateur de plongée et chercheur médical a brisé la marque précédente de 73 jours, deux heures et 34 minutes établie par deux professeurs du Tennessee dans le même pavillon en 2014.

« Il n’a jamais été question de record », a déclaré Dituri. « Il s’agissait d’étendre la tolérance humaine au monde sous-marin et à un environnement isolé, confiné et extrême. »

Dituri, qui porte également le surnom de «Dr Deep Sea», est un éducateur de l’Université de Floride du Sud, titulaire d’un doctorat en génie biomédical et officier de la marine américaine à la retraite.

Guinness World Records a répertorié Dituri comme détenteur du record sur son site Web après son 74e jour sous l’eau le mois dernier. La Fondation pour le développement des ressources marines, propriétaire du lodge, demandera à Guinness de certifier la marque de 100 jours de Dituri, selon le chef de la fondation, Ian Koblick.

L’entreprise de Dituri, baptisée Projet Neptune 100, a été organisée par la fondation. Contrairement à un sous-marin, qui utilise la technologie pour maintenir la pression intérieure à peu près la même qu’à la surface, l’intérieur de la loge est réglé pour correspondre à la pression plus élevée trouvée sous l’eau.

Le projet visait à en savoir plus sur la façon dont le corps et l’esprit humains réagissent à une exposition prolongée à une pression extrême et à un environnement isolé et a été conçu pour bénéficier aux chercheurs océaniques et aux astronautes lors de futures missions à long terme.

Pendant les trois mois et neuf jours qu’il a passés sous l’eau, Dituri a mené des expériences et des mesures quotidiennes pour surveiller la façon dont son corps réagissait à l’augmentation de la pression au fil du temps.

Il a également rencontré en ligne plusieurs milliers d’étudiants de 12 pays, enseigné un cours USF et accueilli plus de 60 visiteurs dans l’habitat.

« La partie la plus gratifiante à ce sujet est l’interaction avec près de 5 000 étudiants et leur souci de préserver, de protéger et de rajeunir notre environnement marin », a déclaré Dituri.

Il prévoit de présenter les résultats du projet Neptune 100 lors de la World Extreme Medicine Conference de novembre en Écosse.

