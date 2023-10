DR. DAVID JEREMIAH : Qu’est-ce qui se passe au paradis ?

COMMENTAIRE

Que pouvons-nous espérer rencontrer au Ciel ? Que trouverons-nous ?

En un mot, tout ! Tout ce qui est le plus précieux et le plus cher pour vous et moi, tout ce qui est important pour les disciples du Christ, est actuellement au ciel. Tout ce dont nous avons besoin ou désirons se trouvera au ciel une fois que nous aurons franchi ses magnifiques portes, soit par la mort, soit en étant rattrapé par le Christ lors de l’Enlèvement.

Le mot paradis est mentionné près de 700 fois dans la Bible. Trente-trois des 39 livres de l’Ancien Testament parlent du ciel, ainsi que 21 des 27 livres du Nouveau Testament. Le mot paradis fait référence à quelque chose qui est élevé ou élevé. Ainsi, le langage de la Bible parle du ciel comme d’un lieu élevé, élevé et élevé.

Jésus n’a pas l’intention que nous vivions dans un néant vaporeux, dans une brume désincarnée ou dans un état d’esprit heureux mais intangible. Non, la Bible fait référence au ciel comme à un lieu spécifique.

Parfois, la Bible parle du ciel comme d’un pays, ce qui implique un vaste territoire. On l’appelle parfois la ville céleste, ce qui évoque les bâtiments, les rues, les habitants et les activités. Parfois, le ciel est appelé un royaume, ce qui parle d’organisation et de gouvernement. Dans le passage que j’ai cité de Jean 14 : 1-3, Jésus fait référence au ciel comme à « la maison de mon Père ».

Pour moi, il y a quelque chose d’intime, de doux et de personnel dans le paradis lorsque nous en parlons comme de « la maison de mon Père ». Ce n’est plus un espace vide. Dans mon esprit, je vois une maison. Jésus a promis que si nous lui faisons confiance, il nous préparerait une place dans la maison de notre Père qui nous servira de demeure céleste. Cela n’a rien d’imaginaire, d’hypothétique ou d’intangible.

Ensuite, notre Rédempteur est au ciel. Hébreux 9 :24 dit : « Christ n’est pas entré dans les lieux saints faits de main d’homme, qui sont des copies des vrais, mais dans le ciel même, pour apparaître maintenant pour nous devant Dieu. »

Imaginez simplement le moment où nous arrivons au ciel et où nous voyons Jésus ! À l’heure actuelle, nous ne Le voyons pas de manière visuelle. Mais la Bible dit que lorsque Jésus reviendra nous chercher, « nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu’il est » (1 Jean 3 : 2).

Pensez à la joie qui sera la nôtre lorsque nous arriverons au ciel et verrons Celui qui a donné sa vie pour nous afin que nous puissions passer toujours avec Lui au paradis !

Lorsque vous devenez chrétien, Dieu devient votre Père et fait de vous un héritier. Cela signifie que vous avez un héritage en Christ qui ne sera jamais touché par l’inflation. Cette somme ne sera pas perdue en cas de krach économique. Sa valeur ne diminuera jamais, et elle vous est à la fois réservée et préservée. Votre nom est dessus.

Ces ressources éternelles incluent les récompenses que nous recevrons du Christ. Jésus a dit à ses disciples à une époque de persécution : « Réjouissez-vous et soyez extrêmement heureux, car votre récompense est grande dans les cieux, car c’est ainsi qu’ils ont persécuté les prophètes qui étaient avant vous » (Matthieu 5 : 12).

Le ciel nous est également précieux car notre résidence s’y trouve. Je ne parle pas seulement de l’endroit où nous vivrons ; Je parle de notre citoyenneté. Lorsque nous devenons chrétiens, nous devenons résidents du ciel : « Notre citoyenneté est dans le ciel, d’où nous attendons aussi avec impatience le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ » (Phil. 3 : 20).

En tant que croyants en Jésus, nous ne sommes pas des citoyens de la terre qui vont au ciel. Nous sommes des citoyens du ciel qui voyageons à travers la terre. Laissez cette réalité changer votre façon de vivre chaque jour !

Le ciel nous est aussi précieux parce que c’est là que sont entreposées nos richesses : « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent et où les voleurs s’introduisent et dérobent ; mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mites ne détruisent. ni la rouille ne détruit, et là où les voleurs ne pénètrent pas et ne volent pas. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » (Matthieu 6 : 19-21).

Les seules choses qui vont de la terre au ciel sont les âmes humaines et la Parole de Dieu. Donc, si vous essayez de bâtir l’équité au ciel, investissez votre temps, vos talents et vos trésors dans la Parole de Dieu et dans les âmes des hommes et des femmes qui ont besoin du message de Jésus-Christ.

Enfin, le ciel est précieux car notre réserve est là. Le registre céleste dans lequel sont enregistrés les noms de tous ceux qui appartiennent à Christ est appelé le Livre de Vie de l’Agneau. Votre nom est-il écrit au ciel ? Avez-vous une réservation là-bas ?

Récemment, un groupe de près de 400 hôtels, offices régionaux du tourisme, voyagistes et autres acteurs du secteur hôtelier ont envoyé une lettre à Chuck Sams, directeur du Service des parcs nationaux, et à Deb Haaland, secrétaire du ministère américain de l’Intérieur. La raison de cette lettre ? Frustration avec le site de réservation des parcs nationaux Recreation.gov.

Depuis de nombreuses années, les touristes de toute l’Amérique bouillonnent lorsqu’ils tentent de réserver des sites de camping ou des chambres d’hôtel à Yellowstone, Yosemite, dans le parc national des Great Smoky Mountains et dans plus de 4 200 autres propriétés gérées par le gouvernement fédéral. Le principal problème semble être le système de réservation, qui ne permet aux visiteurs potentiels de réserver qu’entre trente et soixante jours avant une visite – une fenêtre qui parvient à contrecarrer ceux qui planifient à l’avance et ceux qui vivent spontanément.

C’est étrange de penser qu’accéder à un parc national est plus difficile que d’accéder au paradis, mais c’est le cas ! La foi en Jésus est tout ce qui est requis pour garantir votre réservation du salut éternel.

Si vous lisez ces mots et n’êtes pas sûr que votre réservation soit sécurisée, je vous exhorte à prier dès maintenant. Confessez vos péchés. Reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Fais le maintenant. Remettez votre vie sous son contrôle et acceptez son offre gratuite du don de la vie éternelle.

Pris à partir de La grande disparition : 31 façons d’être prêt pour l’enlèvement par le Dr David Jeremiah. Copyright © 2023 par le Dr David Jeremiah. Utilisé avec la permission de Thomas Nelson.

Le Dr David Jeremiah est le fondateur de Turning Point, un ministère international engagé à fournir aux chrétiens un enseignement biblique solide à travers la radio et la télévision, Internet, des événements en direct, ainsi que des ressources et des livres. Il est l’auteur de plus de cinquante livres, dont Forward, The Book of Signs et Where Do We Go From Here ?