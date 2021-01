James Whitman (Lucas Jade Zumann), un adolescent qui préfère une garde-robe quotidienne de chemises boutonnées et de bretelles, est très grand sur un autre Whitman: Walt. Au réveil le matin, il récite: «Je suis léger! Je suis la vérité! Je suis fort! Je suis jeune! – son coup de poignard à une chanson de style «Leaves of Grass» de lui-même. C’est la seule poésie réelle, telle qu’elle est, concoctée sous son titre de «poète triste». (Le Dr Bird est un thérapeute imaginaire, prenant la forme d’un pigeon.) Pour James, déterminer les relations sociales, en particulier avec le sexe opposé, et négocier les problèmes familiaux, dont il a beaucoup, occupent plus de son temps que d’écrire. Et comme James souffre de dépression et d’anxiété, ces problèmes émotionnels sont plus durs pour lui que pour les autres adolescents.

Cela semble familier, et ça l’est. Mais «Dr. Bird’s Advice for Sad Poets », écrit et réalisé par Yaniv Raz de un roman par Evan Roskos, vise à prêter sa distinction d’éléments banals via de nombreuses friperies cinématographiques.