Contenu de l’article New York, New York–(Newsfile Corp. – 1er novembre 2024) – Le Dr Alexander GolBerg, directeur de l’Institut Dr GolBerg de médecine fonctionnelle et esthétique, a été présenté dans la liste des « 9 meilleurs médecins concierges de New York » du magazine Gotham. article. Cette reconnaissance souligne le dévouement du Dr GolBerg à fournir à ses patients une attention personnalisée et 24 heures sur 24 qui va bien au-delà du modèle traditionnel de soins primaires.

Contenu de l’article Le Dr GolBerg a été présenté comme l’un des meilleurs médecins concierges du Gotham Magazine. Basé dans un bureau de Park Avenue à Manhattan, le Dr GolBerg possède plus de 25 ans d’expérience dans les domaines de la médecine esthétique fonctionnelle et non chirurgicale. Il a également été pionnier dans des techniques telles que son approche complexe G-Lift pour les liftings non chirurgicaux. De plus, son approche de la médecine fonctionnelle est ancrée dans la philosophie ostéopathique qui met l’accent sur les capacités inhérentes d’auto-guérison du corps. « Pour véritablement soigner quelqu’un, il faut s’attaquer à la racine du problème, et le Dr GolBerg a réussi à y parvenir en remontant le moral de milliers de patients qui souffraient de douleurs chroniques grâce à une approche ostéopathique pratique. » L’écrivain Jordan Budney a déclaré en référence au Dr GolBerg et à ses services de conciergerie : « En se rendant disponible pour travailler selon n’importe quel emploi du temps, il peut donner la priorité à la santé de ses patients, ce qui se traduit par des réponses immédiates et un dévouement total à n’importe quelle question. L’objectif reste de diffuser le bien-être et les soins de santé par des moyens pratiques et fiables, ce qui permet à cette conciergerie médicale de se démarquer des autres.

Le Dr GolBerg est basé dans un bureau à Manhattan Au cours de sa carrière, le Dr Alexander GolBerg s'est distingué comme un chef de file de la médecine de conciergerie en prodiguant des soins exceptionnels et personnalisés à ses patients. Sa reconnaissance dans la liste des « 9 meilleurs médecins concierges de New York » du magazine Gotham souligne une carrière dédiée à un traitement innovant et centré sur le patient qui allie médecine fonctionnelle et esthétique avec une approche holistique. Grâce à son engagement en faveur de la commodité, de l'accessibilité et des soins complets, le Dr GolBerg continue d'établir une nouvelle norme dans le domaine, permettant aux patients d'atteindre le bien-être d'une manière à la fois efficace et durable.

