Le Dr Alex George a toujours parlé ouvertement de la santé mentale, utilisant sa plateforme post-Love Island pour normaliser et encourager des discussions honnêtes sur ce que nous ressentons vraiment.

Mais en juillet, le sujet est venu au premier plan de sa vie lorsque son jeune frère Llŷr est décédé des suites d’un suicide et que la famille a fait face à un chagrin inimaginable.

Le médecin A&E et sa famille se préparent maintenant pour leur premier Noël sans le jeune de 20 ans, et Alex admet que ça va être difficile.

S’adressant au Mirror pour sensibiliser le public à la santé mentale dans le cadre d’une campagne avec Nuffield Health, il a déclaré: «Il est difficile d’aller vers Noël. Certains jours sont de bons jours, d’autres sont de mauvais jours. Le deuil est une chose en évolution. jamais eu à pleurer comme ça avant.







«Vous devez apprendre à y aller.

«Je suis naturellement une personne très motivée, j’aime travailler dur et rester occupée. Parfois, je surmène, et je partage ça aussi sur mon Instagram.

«Les gens disent ‘oh Alex tu fais tout ce truc, tu réussis tout ça’, et en fait parfois ce n’est pas une bonne chose. L’arrêt et le traitement font partie du deuil.

«Parfois, je dois ralentir et prendre plus de temps pour me permettre de ressentir ce que je ressens.

« Sinon, je mets les choses devant moi tout le temps pour rester occupé. C’est quelque chose que beaucoup de gens font, ce n’est pas rare. C’est pourquoi il est important de le partager. Les gens me répondent et me disent » merci, parce que tu dis ça m’a fait me sentir normal ».







« Il s’agit d’en faire une conversation normale. »

La famille a l’intention de passer un Noël tranquille cette année, et Alex sait qu’il doit se concentrer sur les choses qui l’aident à surmonter son deuil.

Il ajoute: «J’adore Noël, je suis une personne de Noël mais évidemment celle-ci va être très difficile.

« Le premier sans un membre de la famille sera toujours difficile. Je pense que ce sera vraiment difficile pour nous, mais évidemment avec Covid, vous ne pouvez pas vraiment passer un grand Noël. »

«Nous aurons un Noël très privé cette année et nous allons simplement le traverser. Il ne fait aucun doute que ce sera difficile.

« Cela va être difficile pour beaucoup de gens. Cette année a été difficile, beaucoup de gens sont décédés de Covid. Il y a beaucoup de gens sans membres de leur famille. C’est encore plus une raison pour laquelle les gens devraient prendre soin d’eux-mêmes. . «







«Ces derniers jours, je ne me suis pas senti très bien, j’ai été en deuil, donc je dois m’en tenir à ce que je sais aider.

«Alors je me suis assuré de faire de l’exercice, j’ai fait mon entraînement HIIT, j’ai beaucoup marché dehors, beaucoup de lumière naturelle, j’ai évité l’alcool, j’ai bien mangé, j’ai téléphoné à des amis et je viens de parler de comment je se sentait.

«Quiconque éprouve des difficultés en ce moment, revenez à ces éléments de base et à cette routine.

« Contactez-nous si vous avez besoin d’aide, votre médecin généraliste est là pour vous aider et vous soutenir, et assurez-vous que vous avez quelqu’un à qui parler. Parlez à la personne à qui vous pouvez vous confier. »

Alex est très ouvert à propos de son chagrin et espère honnêtement qu’il fera comprendre aux gens que c’est bien de s’exprimer si vous en avez besoin.

«Le deuil est une chose très individuelle. Je pense que vous devez gérer les choses de la manière dont vous vous sentez le mieux.







«Pour moi, je me sens à l’aise que les gens soient si gentils. Il y a un élément de soutien, les médias sociaux sont une chose à double sens. Mes followers et les personnes qui me soutiennent là-bas me sont tout aussi utiles que moi. tout autour.

«Partager ces trucs m’aide. Pour les hommes et le chagrin, tout est question de barrières et de langue.

« L’idée que si vous êtes en deuil ou en colère, c’est une faiblesse. Essayer de démystifier tout cela. Ce n’est pas du tout faible, en fait je pense que cela montre beaucoup de force lorsque les gens partagent ce qu’ils ressentent et ce qu’ils sont ouvert.

«Mais nous ne devrions pas non plus être durs avec les gens, parce que certaines personnes pourraient vouloir faire leur deuil tranquillement et ne pas parler aux gens et c’est tout à fait bien aussi.

« Ce que je ne veux pas, c’est que les gens ne partagent pas, n’atteignent pas ou ne parlent pas de ce qu’ils ressentent parce qu’ils ne se sentent pas capables. S’ils le veulent, ils devraient pouvoir le faire. »

Après la mort de Llŷr, Alex a décidé de faire une pause sur les réseaux sociaux, ce qu’il pense que tout le monde devrait faire au moins une fois par an pour s’occuper de sa santé mentale.









«Je pense qu’il est important que tout le monde ait une cure de désintoxication numérique. Même si c’est une fois par an, il suffit de prendre un peu de temps et d’avoir du temps hors ligne.

«Nous sommes tellement attachés à nos téléphones que je suis probablement pire que la plupart des autres, car une grande partie de mon travail implique des médias sociaux, mais ce temps d’arrêt pour moi était vraiment nécessaire à ce moment-là.

«C’était juste après sa mort. J’avais besoin de temps pour me concentrer sur moi-même pour réfléchir, être vraiment présent et être avec la famille.

« J’ai trouvé cela vraiment avantageux. Pour tous ceux qui y réfléchissent, faites-le. Vous revenez quelques semaines plus tard et rien ne change. Vous avez peut-être manqué quelques messages mais qu’importe? Ce n’est pas important.

«Nous surfons sur l’utilisation de certains médias sociaux. Je pense en fait que les médias sociaux sont vraiment bons, mais avec tout, il y a du bon et du mauvais. C’est comme ça que vous les utilisez.

Contrairement à beaucoup de ses co-stars de Love Island, les flux de médias sociaux du Dr Alex ne sont pas remplis de photos professionnelles éditées, et il utilise ses comptes pour donner un aperçu honnête sur les bons et les mauvais aspects de sa vie quotidienne.







«Vous pouvez comprendre pourquoi, vous voulez faire de votre mieux et les gens veulent utiliser de belles photos d’eux-mêmes, mais les gens ne montrent pas le scénario complet.

«Personne n’a une bonne journée tous les jours. Personne ne se promène sur cette terre et n’a la perfection chaque jour.

«Nous avons tous des moments difficiles. J’avais l’impression que sur les réseaux sociaux, nous décrivions certains éléments et je voulais vraiment être beaucoup plus honnête à ce sujet, car j’ai de bons et de mauvais jours.

« Je pense qu’il est important que nous le fassions et qu’il est important de le normaliser, en particulier chez les hommes. Il ne fait aucun doute qu’en matière de suicide, pour les hommes, c’est un problème énorme. Ils n’ont pas tendance à demander de l’aide. Nous avons pour examiner les obstacles et pourquoi.

«Il s’agit d’apprendre à chacun à être conscient de ce qu’il ressent et de la façon d’améliorer sa santé mentale, avant d’en arriver là.

« Il s’agit de comprendre le rôle des médias sociaux, de désintoxiquer votre plateforme sociale – d’évaluer vos flux pour ne voir que les influences positives, de vous assurer que vous ne passez pas trop de temps à vous fier aux médias sociaux pour obtenir ces récompenses. »

« Je pense que les gens l’apprécient. »

Alex s’est associé à Nuffield Health et à la Fondation pour la santé mentale pour lancer un nouveau questionnaire en ligne, qui vise à amener le Royaume-Uni à réfléchir de manière plus globale à son bien-être mental.

Leur inquiétude est que le sujet est devenu surmédicalisé, ce qui signifie que de nombreuses personnes ont peur d’en parler.

Le nouveau projet intervient après qu’une enquête a révélé que quatre Britanniques sur cinq sont préoccupés par l’impact négatif continu de la pandémie sur leur santé mentale, et 36% déclarent avoir subi une augmentation du stress et de l’anxiété.







Alex dit au Mirror: «La santé mentale me tient évidemment à cœur, non seulement parce que j’ai perdu mon frère cet été, mais au fil des ans, j’ai vraiment remarqué à quel point la santé mentale affecte tout le monde.

«Nous ne pouvons pas séparer la santé mentale et physique, les deux sont tellement combinés.

«Je pense que le gros problème est que nous avons peut-être surmédicalisé notre façon de penser la santé mentale.

«Utilisant des mots comme la dépression, voire la santé mentale elle-même, les mots ont un certain poids qui, je pense, peut parfois rendre la protection de notre bien-être inaccessible à certaines personnes.

«Nous essayons d’aider les gens à comprendre que la santé mentale affecte tout le monde, et par conséquent, nous avons tous la responsabilité de prendre soin de nous-mêmes et les uns des autres.

« Cette année a été difficile et la pandémie a été terrible et il est évident que les effets qu’elle a eu sur la santé mentale des gens. Mais la seule chose que nous pouvons en tirer est que nous nous rendons compte maintenant que nous ne pouvons pas traiter la santé mentale comme une chose secondaire. bas sur la liste d’importance. «

Alex a travaillé dans le département A&E de l’hôpital Lewisham tout au long de la pandémie de Covid-19, et a donc vu l’impact de première ligne sur la santé mentale des patients et de ses collègues.

Il a déclaré: « C’était un choc au début. Lewisham a été très durement touché.







«Nous avons eu un très grand nombre de patients. Nous avons été l’un des plus durement touchés de tout le pays.

«C’était un carnage. Il est passé de zéro à assez mauvais en très peu de temps.

«Au début, nous avions des pods à l’avant de l’hôpital. Cela passait de cinq ou six patients par jour à l’UIT et la reprise était pleine en quelques semaines. C’était difficile.

«Cela a été difficile pour la santé mentale du personnel. Nous avons réalisé que le bien-être du personnel est également important, nous avons vraiment essayé de travailler là-dessus.

« On a l’impression que nous sommes stables maintenant. J’espère juste que nous pourrons rester stables maintenant jusqu’à ce que nous sortions au printemps. »

Mais comme beaucoup d’autres personnes, Alex est ravi des nouvelles sur les vaccins et se souvient du moment où il a appris qu’il avait été officiellement approuvé.

Il a dit: « J’étais étonné. J’étais ravi, c’était un énorme soulagement.

«C’était vraiment émouvant, ce que je pense que les gens ne réalisent pas, c’est que nous ne savions pas à un moment donné si nous allions recevoir un vaccin. Je pense que c’était très probable, mais combien de temps cela prendrait-il? Et si nous ne le faisions pas avoir un vaccin pendant quatre ou cinq ans.

«Nous sommes très chanceux et très chanceux. J’espère que les gens réalisent à quel point cela a été un exploit scientifique.

«L’idée que le vaccin a été précipité, il a coché toutes les cases nécessaires sous toutes les directives de notre conseil de réglementation pharmaceutique. Il n’a pas été ignoré, nous avons juste eu tellement de ressources.

«C’est incroyable et cela nous donne tous de l’espoir. C’est important pour la santé mentale. Nous devons revenir à ce que nous savons comme normal le plus tôt possible.

« Je pense que c’est bien d’avoir une lumière au bout du tunnel. »

Pour plus d’informations, de soutien et pour remplir le questionnaire, visitez le site Web de Nuffield Health.