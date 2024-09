DPlus KIA bat T1 et prend la troisième place de la LCK pour les Mondiaux 2024

Image : Riot Games

Les champions du monde en titre de LoL, T1, ont encore une dernière chance de se qualifier pour les Mondiaux 2024 pour défendre leur titre.

La pression monte au League of Legends Championship Korea (LCK), avec les deux premières équipes s’affrontant pour la troisième place de la LCK au Championnat du monde LoL 2024. Après une série intense de cinq matchs, c’est DPlus KIA qui a surmonté T1, 3-2, pour se qualifier pour les Mondiaux.

DPlus KIA a connu une saison estivale solide, terminant troisième avec un bilan de 13-5, ce qui leur a également valu une place en playoffs. Lors des playoffs, ils ont battu FearX 3-1 en quarts de finale de la tranche supérieure, mais ont ensuite été balayés 3-0 par les favoris du tournoi Gen.G, les faisant retomber dans la tranche inférieure. Cependant, ils ont été éliminés par T1 3-1 en demi-finale de la tranche inférieure.

T1, en revanche, a connu une saison estivale difficile, en difficulté face à plusieurs équipes lors de la phase de groupe. Ces difficultés ont semblé affecter l’effectif, notamment lorsque Lee « Faker » Sang-hyeok a été vu en train de se cogner la tête contre un mur de frustration. Malgré ces difficultés, l’équipe a persévéré, terminant la saison régulière à la 4e place avec un bilan de 11-7, ce qui lui a assuré une place en playoffs.

Lors des playoffs, T1 a démarré fort en battant KT Rolster 3-1 en quarts de finale de l’Upper Bracket. Cependant, leur élan a faibli en demi-finale de l’Upper Bracket, où ils ont subi une défaite 3-0 aux mains de Hanwha Life Esports, reléguant T1 en demi-finale de l’Upper Bracket. Lors des demi-finales de l’Upper Bracket, ils ont battu DK Plus 3-1 pour se qualifier pour la finale de l’Upper Bracket.

Cependant, T1 a été éliminé par les futurs champions d’été de la LCK, Hanwha Life Esports, 3-1 lors de la finale du Lower Bracket, mettant fin à leur parcours dans la LCK Summer à la troisième place et leur permettant de se qualifier pour la finale régionale de la LCK.

DPlus KIA prive T1 de la troisième place de la LCK

Dans le premier jeu, T1 a choisi une composition de plongée avec des champions à courte portée, tandis que DPlus KIA a opté pour des champions sûrs, de l’avant vers l’arrière, avec une portée, une plongée et un contrôle de foule adéquats.

Bien que DK ait pu remporter de petites victoires en début de partie, T1 a conservé sa meilleure macro en phase de laning. Les deux équipes se sont livrées à des combats acharnés et ont eu des moments d’indécision qui ont fait tourner la situation en leur défaveur de temps en temps, encaissant des éliminations et des objectifs de carte en cours de route.

Cependant, ce sont les ultimes de Miss Fortune de Lee « Gumayusi » Min-hyeong qui ont fait la différence, lui permettant de voler des objectifs importants comme le Dragon. Dans un combat crucial pour l’Ancien Dragon, DK a essayé de mettre la pression sur la voie du bas.

Mais T1 a réussi à renverser l’Elder Drake et à éliminer les membres de DK, tandis que Choi « Zeus » Woo-je a pu défendre la base de T1. Après une longue, acharnée et sanglante rencontre de 42 minutes avec un avantage de 16 à 15, T1 a marché sur la base de DK pour détruire le Nexus et remporter la première partie.

La deuxième partie s’est déroulée à un rythme beaucoup plus lent, avec T1 forcé de jouer un Sivir hors méta, puis de faire un échange de voie.

DK a pris l’avantage en début de partie après avoir détruit deux des tourelles de la voie supérieure de T1. Cependant, T1 a remporté de petites victoires, sur toute la carte et lors d’escarmouches.

Mais c’est le combat crucial pour le dragon qui a changé la donne pour DK, avec le Tristana de Heo « Showmaker » Su qui a explosé, le bouclier d’Ivern qui a soutenu l’équipe et le crochet Nautilus qui a attrapé le Corki de Lee « Faker » Sang-hyeok.

T1 n’ayant pas réussi à se désengager, DK les a éliminés lors d’une course-poursuite dans la jungle, leur permettant de détruire la base de T1 après 33 minutes avec une avance de 14 à 10.

Dans la troisième partie, DK a continué à compter sur Ziggs, Corki et Maokai, tandis que T1 s’est concentré sur Rumble et Sejuani. Les deux équipes étaient sur un pied d’égalité en début de partie. Cependant, avec Maokai dans l’équipe et les dégâts consécutifs de Ziggs et Corki, T1 a eu du mal dans les combats d’équipe et DK a trouvé une petite avance en or.

Mais T1 a trouvé l’opportunité de vaincre DK sur la voie médiane pour reprendre la tête du classement. T1 a continué à faire des actions décisives sur toute la carte, forçant DK à se battre en équipe et à prendre le Baron et menaçant de prendre l’Elder Drake.

Dans un combat pour l’Ancien, l’engagement de Zeus sur Showmaker et le suivi de T1 ont permis à T1 de prendre le dessus sur leurs adversaires. Et après une bagarre de 45 minutes, T1 a détruit le Nexus de DK avec une avance de 15-8 pour remporter la troisième partie et amener son équipe au matchpoint.

Lors de la troisième partie, T1 a choisi Lilia pour Oner et Gwen pour Zeus. Pendant ce temps, DK a choisi les choix les plus disputés comme Tristana au milieu, Ziggs en bas et Maokai dans la jungle. T1 a conservé une avance considérable en or grâce à la menace que représentent Gwen pour Zeus et Lilia pour Oner en début et milieu de partie.

Cependant, DK a tenté une action décisive pour prendre les Dragons et les Barons avec Tristana, éliminant T1 avec l’ulti de Maokai. En mettant la pression sur T1 en détruisant la voie du bas, DK a trouvé des opportunités pour éliminer les membres de T1. Dans un combat crucial dans la fosse des Barons, DK a trouvé un moyen de vaincre T1 avec un ace propre et de mettre fin à la partie.

Et après une rencontre intense de 39 minutes avec une avance de 18-13, DK a détruit la base de T1 pour remporter le quatrième match et forcer la série à Silver Scrapes.

Lors de la cinquième partie décisive, les deux équipes ont essayé de mélanger leur composition. T1 a pris l’avantage dès le début, mais DK a fini par prendre l’avantage, en punissant T1 pour s’être trop étendu et trop engagé dans les combats d’équipe et les réengagements. LeBlanc de Showmaker et le Ziggs de Kim « Aiming » Ha-ram sont rapidement devenus un problème alors qu’ils continuaient à monter en puissance. Et après une rencontre de 31 minutes et une avance de 15-6, DK a vaincu le Nexus de T1 pour remporter la cinquième partie et la série.

Grâce à leur victoire, DPlus KIA devient la troisième tête de série de la LCK. C’est également la première fois que DK bat T1 dans une série depuis 2021. En attendant, T1 a une dernière chance de se qualifier pour les Mondiaux cette année, bien qu’il soit le champion du monde en titre.