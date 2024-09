D’Pharaoh Woon-A-Tai rejoint le film « Caught Stealing » avec Austin Butler

Nominé aux Emmy Awards, D’Pharaoh Woon-A-Tai (Réservation de chiens) a rejoint le casting du thriller policier de Darren Aronofsky Pris en flagrant délit de vol de Sony Pictures, a confirmé Deadline.

Pris en flagrant délit de vol Hank Thompson (Austin Butler), un ancien joueur de baseball épuisé, se retrouve plongé sans le vouloir dans une lutte acharnée pour sa survie dans le milieu criminel du centre-ville de New York dans les années 90. Woon-A-Tai jouera le rôle de Dale, le meilleur ami de Hank depuis le lycée.

En mars, Deadline a révélé en exclusivité que le projet, basé sur les livres de Charlie Huston, était en cours de réalisation, avec Butler dans le rôle principal et Aronofsky à la réalisation. Huston a écrit le scénario et Protozoa, la société d’Aronofsky, a produit le film.

En plus de Butler, Woon-A-Tai rejoint le casting précédemment annoncé de Vincent D’Onofrio, Zoë Kravitz, Regina King, Matt Smith, Liev Schreiber, Will Brill, Bad Bunny et Griffin Dunne.

Woon-A-Tai est un acteur de 22 ans des Premières Nations oji-cri qui vient de terminer une saison chargée aux Emmy Awards. L’acteur a été nominé pour le prix du meilleur acteur principal dans une série comique pour son rôle révélateur dans la série télévisée de FX Réservation de chienssa première nomination aux Emmy Awards et la première fois qu’un Amérindien est nominé dans cette catégorie. De plus, il a été nominé pour deux nominations aux Critics Choice Awards pour son interprétation de Bear Smallhill.

Il a également récemment terminé des travaux dans Guerre de Ray Mendoza et Alex Garland pour A24 dans le rôle principal de Ray Mendoza. Il a travaillé aux côtés de Cosmo Jarvis, Noah Centineo, Will Poulter, Charles Melton et Kit Connor dans le film dont la sortie est prévue en 2025.

Les crédits supplémentaires de Woon-A-Tai incluent la tragédie du passage à l’âge adulte S’intégrer face à Emily Hampshire et Maddie Ziegler, et le thriller indépendant Seuls les bons surviventécrit et réalisé par Dutch Southern. Il a également joué dans Un été d’enfer aux côtés de Finn Wolfhard et Fred Hechinger.

Il est représenté par Gersh, David Dean Management et The Characters (Canada).