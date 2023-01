DP World Tour : Tous les événements de la série Rolex en 2023 seront neutres en carbone dans le cadre de l’objectif « net zéro » | Nouvelles du golf

Tous les événements des Rolex Series seront neutres en carbone en 2023

Le DP World Tour a annoncé que ses cinq tournois Rolex Series en 2023 seront neutres en carbone et adopteront une approche cohérente et hautement crédible en matière de réduction des émissions de carbone et d’atténuation du changement climatique.

Le championnat Abu Dhabi HSBC, le Hero Dubai Desert Classic, le Genesis Scottish Open, le championnat BMW PGA et le championnat DP World Tour suivront tous ces approches, le DP World Tour renforçant son engagement en matière de responsabilité environnementale.

L’engagement est pris alors que la Rolex Series 2023 débute cette semaine et commence une année historique aux Émirats arabes unis, qui accueillera la COP28 du 30 novembre au 12 décembre – peu après le DP World Tour Championship de fin de saison.

Des plans complets de réduction des émissions sont mis en œuvre à chaque tournoi, couvrant les opérations des sites et tous les aspects clés de la mise en scène et de la consommation des ressources, y compris l’énergie, le transport, les matériaux, la restauration et l’infrastructure. Les plans d’action sont informés par les valeurs de référence des émissions de carbone produites pour les événements en 2022.

Parlant de l’initiative, Keith Pelley, directeur général du groupe European Tour, a déclaré : “L’année dernière, nous avons lancé notre stand avec le lancement de la stratégie de développement durable mise à jour du groupe European Tour, tout en devenant également signataire du cadre d’action des Nations Unies pour le sport en faveur du climat. .

Keith Pelley veut voir l’European Tour Group atteindre Net Zero d’ici 2040

“Notre objectif se tourne désormais vers une mise en œuvre crédible, à l’échelle et cohérente et il est fantastique de voir les Rolex Series, les événements qui présentent le meilleur du DP World Tour, ouvrir la voie.

“Il y a beaucoup plus que nous devons faire pour minimiser les impacts directs, mais nous sommes déterminés à le développer de manière robuste et progressive avec nos partenaires alors que nous poursuivons notre chemin vers le zéro net d’ici 2040. Nous apprécions beaucoup le soutien de notre livraison partenaires de la Fondation GEO et de Gold Standard.”

Le présentateur de Sky Sports News, David Garrido, explique si les futurs championnats ouverts à St Andrews pourraient être menacés par les effets néfastes du changement climatique.

Dans le cadre des plans « hérités » plus larges pour chaque événement, le DP World Tour assumera la responsabilité de toutes les émissions de base et avancées inévitables de tous les tournois de la série Rolex en contribuant à des projets certifiés Gold Standard qui soutiennent les efforts mondiaux pour limiter le réchauffement climatique et atteindre les objectifs de développement durable.

Cela sera complété par des investissements dans la restauration des écosystèmes locaux et d’autres héritages à faible émission de carbone et basés sur la nature avec des partenaires régionaux. Les crédits carbone et les investissements sont alignés et mesurés sur les objectifs de développement durable des Nations Unies afin de garantir des avantages sociaux et écologiques supplémentaires.

Le R&A s'est associé à la RSPB en janvier 2020 pour améliorer la façon dont le golf fonctionne avec la nature.

Les projets mondiaux soutenus dans le cadre de la série Rolex sont basés en Afrique – en veillant à ce qu’ils respectent les principes mondiaux de justice climatique et un financement direct aux paysages et aux communautés les plus durement touchés par le changement climatique et la dégradation des écosystèmes.

Qu’est-ce qui a déjà été fait ?

Cette annonce s’appuie sur les progrès réalisés en 2022 pour réduire l’empreinte carbone de ces événements. Les principales initiatives comprenaient le passage aux biocarburants pour la production d’électricité sur site, ce qui a réduit les émissions jusqu’à 94 % par rapport aux alternatives au diesel, le déploiement de processus de recyclage zéro déchet dans les décharges et l’introduction de stations de remplissage d’eau gratuites pour réduire l’utilisation unique. consommation de plastique.

Les initiatives pour 2023 comprendront une plus grande utilisation de véhicules électriques sur site ; une plus grande proportion de transports en commun ; une plus grande utilisation de l’énergie solaire; plus de stands de nourriture végétalienne et végétarienne ; amélioration du recyclage des matériaux d’infrastructure et des spectateurs, et amélioration de l’efficacité de l’eau. La programmation d’événements consécutifs dans la même région réduit également les émissions liées au transport des joueurs, des organisateurs et des fournisseurs.

La nouvelle d’aujourd’hui est une nouvelle étape dans le Tour Conduite verte programme et l’intégralité Conduite verte stratégie de développement durable qui fait partie Golfer pour de bonl’engagement du Tour à conduire le golf plus loin d’une manière écologiquement et socialement durable.