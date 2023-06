DP World Tour: Thriston Lawrence scelle une victoire en un coup au BMW International Open | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Après être venu de quatre coups vers le bas pour remporter le BMW International Open, un Thriston Lawrence ému a souligné qu’il avait eu du mal lors des tournois récents et que le golf n’était pas facile

Thriston Lawrence a profité d’une finition coûteuse de Joost Luiten pour arracher un quatrième titre du DP World Tour avec une victoire d’un coup au BMW International Open.

Le Sud-Africain a renversé un déficit de quatre coups lors d’une dernière journée mouvementée au Golfclub Munchen Eichenried, mélangeant huit birdies avec cinq bogeys pour afficher un trois sous 69 et fixer l’objectif du clubhouse à 13 sous.

Luiten avait pris une avance de trois coups dans le tour final mais est resté dans une part de la tête jusqu’à ce qu’il ait mis trois coups le 17e par trois, ratant une tentative de sauvegarde par trois pieds, ce qui l’a obligé à un birdie au dernier trou. pour égaler le total de Lawrence.

Le Néerlandais a dû lancer après un entraînement capricieux sur le dernier par cinq et a raté le green avec son troisième coup, avec un par de clôture le laissant se contenter de la deuxième place après un dernier tour 74.

Lawrence n’avait pas enregistré de top 10 depuis sa précédente victoire à domicile en décembre et a retenu ses larmes lors de son entretien d’après-tour.

« Cela signifie beaucoup. Je suis un peu ému pour être honnête », a déclaré Lawrence Sports du ciel.

« Je suis allé en Amérique pendant six semaines, j’ai fait une coupe. Ce match n’est pas facile. C’était un vrai coup de pouce [on Sunday] et j’ai vraiment tout donné. Je suis désolé pour Joost, je sais à quel point ce jeu est difficile.

« Je ne sais pas pourquoi je suis si émotif, mais cela montre simplement que cela signifie le monde et remporter ma quatrième victoire en Allemagne est incroyable.

« J’ai très bien joué [on Sunday] et à un moment donné, je ne pensais pas que j’allais faire un par; c’était birdie, bogey, birdie, bogey – vous ne faites que prendre, donner, prendre, donner.

« J’ai vu Joost rater ce deux pieds sur 17 et je sais à quel point ces putts sont difficiles autour de ces greens. Ce n’était pas facile là-bas, donc je me sens pour lui.

« Je pense que c’est aussi pour ça que je suis ému parce que je sais à quel point ce match est difficile et tout le monde veut gagner. »

En quête d’une septième victoire en carrière et une première depuis 2018, Luiten a débuté la journée avec trois coups d’avance sur son compatriote Daan Huizing et s’est remis d’un bogey au troisième avec un birdie au cinquième.

Cependant, cela s’est avéré être son seul birdie de la journée et un bogey au septième a été suivi de neuf normales consécutives avant qu’il ne fasse trois coups roulés au 17e, le même trou que Lawrence avait fait un birdie quelques minutes plus tôt.

L’entraînement de Luiten le 18 s’est terminé au bord d’un obstacle d’eau et il a pu se lancer sur le fairway et frapper une bonne approche de 204 mètres à 25 pieds, mais son putt birdie de la frange s’est effroyablement large.

Le favori local Max Kieffer, Adrian Meronk, Daniel Hillier et Rikuya Hoshino se sont partagé la troisième place avec 11 sous le par.