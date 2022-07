DP World Tour: Sean Crocker retient Eddie Pepperell dans Hero Open pour remporter le premier titre | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’Américain Sean Crocker a résisté à un défi fougueux d’Eddie Pepperell pour remporter son premier titre DP World Tour avec une victoire fil à fil dans le Hero Open.

Crocker a réussi un dernier tour de 68 au Fairmont St Andrews pour terminer 22 sous le par et un tir devant Pepperell, qui avait mis la pression avec un 65 de clôture.

“C’est plutôt cool, mais mec, gagner un tournoi de golf n’est pas facile et Eddie ne m’a pas facilité la tâche non plus”, a déclaré Crocker soulagé à Sky Sports après que des arrêts cruciaux sur les deux derniers trous aient scellé la victoire.

Lorsqu’on lui a demandé comment il se sentait debout sur un putt de quatre pieds pour gagner le 18, Crocker – qui a raté neuf coupes consécutives plus tôt cette saison – a ajouté : « Nerveux comme l’enfer.

“J’ai déjà ressenti une telle pression auparavant, mais c’est mon premier tournoi professionnel (victoire), donc ce putt avait l’air d’être à 20 pieds et ce trou avait l’air d’avoir un demi-pouce de large. Mais dès le départ, je savais que c’était un puits -frappé le putt et quand j’ai levé les yeux et que je l’ai vu tomber, je me disais juste ‘Ne commence pas à pleurer’.

“C’est génial et ça se voit, vous ne savez tout simplement pas ce que ce jeu va vous apporter.

“Nous allons là-bas tous les jours en faisant de notre mieux et nous pouvons jouer très mal pendant longtemps, puis tout d’un coup, vous avez une semaine comme celle-ci où chaque rebond semblait aller dans mon sens. Putts tombés, j’ai frappé la balle magnifiquement et encore cela me fait apprécier ce jeu auquel je joue et ce que je peux faire dans la vie.”

Crocker a rapidement perdu son avance de deux coups pendant la nuit alors que Pepperell et le Danois Oliver Hundeboll ont tous deux pris des départs lancés, mais un birdie au sixième et trois autres en quatre trous à partir du 10 ont restauré son avantage avant que le birdie de Pepperell le 18 ne crée une fin nerveuse.

Pepperell a atteint un sommet de 32e au monde après la deuxième de ses deux victoires en 2018, mais a connu des difficultés ces dernières saisons et était naturellement satisfait de son premier top cinq en trois ans.

“Je suis fier”, a déclaré Pepperell après une ronde contenant huit birdies et un seul bogey.

“C’était assez parfait jusqu’au neuvième, puis c’était loin d’être parfait pendant quelques trous. J’ai dû comprendre parce qu’il y avait des coups de départ difficiles, mais j’ai juste fait confiance à mes routines et depuis le fairway, j’avais l’impression que je a bien joué.

“Je n’ai pas occupé ce poste depuis très, très longtemps, mais dans l’ensemble, je pense que j’ai fait du bon travail.”

L’Écossais David Law et l’Espagnol Adrian Otaegui ont partagé la troisième place avec moins de 19 ans, tandis que Hundeboll et le Suédois Jens Dantorp ont un autre coup derrière.