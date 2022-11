DP World Tour: Rory McIlroy pense qu’il est «un golfeur aussi complet que jamais» après avoir obtenu le numéro 1 européen | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Rory McIlroy a déclaré que cela signifiait beaucoup de terminer dans le numéro 1 européen pour la quatrième fois de sa carrière

Le n ° 1 mondial Rory McIlroy pense qu’il est “un golfeur aussi complet que jamais” après avoir signé sa brillante campagne 2022 en tête du classement du DP World Tour pour la quatrième fois.

McIlroy a terminé l’année en tant que n ° 1 européen pour la première fois depuis 2015 après sa quatrième place au DP World Tour Championship de fin de saison à Dubaï, où Jon Rahm a remporté une victoire en deux coups.

L’Irlandais du Nord n’a pas été pire que 12e lors des 10 apparitions sur le DP World Tour cette saison, y compris parmi les huit premiers dans les quatre tournois majeurs, avec McIlroy le premier joueur depuis Henrik Stenson à remporter la FedExCup et le trophée Harry Vardon dans le meme annee.

“Ce [being European No 1] signifie beaucoup”, a déclaré McIlroy. “Cela fait sept ans que je ne l’ai pas fait. Évidemment, c’est mon quatrième mais ça fait un moment. J’ai gagné trois FedExCups depuis la dernière fois que j’ai gagné, qui était The Race to Dubai à l’époque.

“J’ai été un modèle de régularité tout au long de l’année. Beaucoup de finitions au top. Une saison vraiment régulière avec de bonnes performances.

“Cela aurait été bien d’obtenir une victoire ici à la fin de l’année, mais Jon [Rahm] évidemment joué un tournoi incroyable et l’a pleinement mérité. Je suis vraiment fier de mon année et excité pour 2023.”

McIlroy est revenu à son meilleur niveau ces derniers mois sur le PGA Tour et le DP World Tour, affichant des classements parmi les huit premiers lors de 13 de ses 16 derniers départs mondiaux, après avoir lutté avec la forme et la cohérence au début de l’année.

Rory McIlroy a mélangé six birdies avec deux bogeys lors de la ronde finale à Jumeriah Golf Estates

“Je pense que l’une des choses dont je suis vraiment fier au cours des dernières années est que je ne me sens pas obligé de me fier à un aspect de mon jeu”, a déclaré McIlroy. “Je pense que si ma conduite n’est pas là, alors mon putter me renfloue.

“Si mon putter n’est pas là, mon jeu de fer me sauve. J’ai l’impression que lorsque vous atteignez ce niveau, c’est comme, d’accord, comment pouvez-vous apporter ces améliorations progressives pour vous améliorer? Je pense que mon objectif a été de simplement devenir un golfeur plus complet et j’ai l’impression d’être en train de le faire.

“Je suis un golfeur aussi complet que je ne l’ai jamais été, et j’espère pouvoir continuer sur cette voie.”

Rahm : “Les gens peuvent arrêter de me dire que c’était une mauvaise année !”

La victoire par deux coups de Jon Rahm sur l’Anglais Tyrrell Hatton et le Suédois Alex Noren était sa troisième en six ans à Jumeirah Golf Estates, après des victoires en 2017 et 2019, cette victoire portant l’Espagnol à la troisième place du classement de la saison.

La victoire de Rahm fait suite à son succès à l’Acciona Open de Espana en octobre et à la victoire de l’Open du Mexique sur le PGA Tour plus tôt dans la campagne, l’ancien champion de l’US Open étant fier de sa performance en 2022.

“A cause de Covid-19, je n’ai jamais eu la chance de défendre mon titre 2019 et même si j’ai décidé de ne pas venir l’année dernière, je suis venu avec la mentalité que, eh bien, personne ne m’a battu au cours des deux dernières années, alors ils vont devoir me battre à nouveau”, a déclaré Rahm. “Je suis venu avec cette confiance.

“Vous savez, beaucoup de similitudes avec le passé. La dernière fois que j’ai gagné ici, j’ai commencé à 15 sous, j’ai eu un sacré neuf devant et j’ai tiré 20 sous aussi pour le gagner. J’aime ce parcours et ce parcours m’aime J’espère que c’est le troisième de beaucoup d’autres.

“J’espère que les gens pourront arrêter de me dire que c’était une mauvaise année. Trois victoires dans le monde et trois victoires sur trois continents différents. Oui, ce n’était pas un championnat majeur mais c’est quand même une très, très bonne saison.”