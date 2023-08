DP World Tour : Robert MacIntyre revient à trois alors que Sami Valimaki prend la tête du Masters tchèque | Actualités golfiques

Robert MacIntyre peut garantir sa place à la Ryder Cup avec une solide performance à Prague

Les espoirs de la Ryder Cup, Robert MacIntyre et Alexander Bjork, ont saisi leur chance d’impressionner personnellement le capitaine européen Luke Donald lors de la première journée du D+D Real Czech Masters.

Jouant aux côtés de Donald lors de l’avant-dernière épreuve de qualification à l’Albatross Golf Resort, MacIntyre a obtenu un premier 66 et Bjork a fait mieux avec un 65 pour partager la deuxième place, à deux coups du meneur Sami Valimaki.

Nicolai Hojgaard et Ludvig Aberg, qui avaient été placés dans le même groupe que le vice-capitaine Francesco Molinari, ont respectivement obtenu des rondes de 65 et 68, Yannik Paul tirant un 66 égalé par le frère de Molinari, Edoardo, son partenaire de jeu pour les deux premiers tours et un autre vice-capitaine.

Sami Valimaki détient une avance de deux coups après la première journée

Donald a admis mercredi que l’identité de ses six jokers lui faisait passer des nuits blanches, mais il ne peut avoir été encouragé que par la forme de ceux qui tentaient de plaider en faveur de la sélection.

MacIntyre détient la troisième et dernière place de qualification automatique sur la liste des points européens et une victoire à Prague, couplée au fait qu’aucun de ses rivaux ne termine dans le top cinq, scellerait sa place dans l’équipe.

« Je suis ravi de ce tour », a déclaré MacIntyre après un 66 sans bogey. « J’espérais cela après la semaine dernière (un cut manqué en Irlande du Nord). J’avais l’impression d’avoir bien piloté, le jeu de fer était bon et J’ai réussi des putts décents. J’ai beaucoup de choses en tête, il se passe beaucoup de choses et je dois juste continuer à me battre.

Bjork, qui est 20e sur la liste européenne des points, a également gardé sa carte sans bogey et a terminé avec quatre birdies consécutifs devant Donald, dont le propre 71 a été gâché par un double-bogey six au huitième, son avant-dernier trou.

« C’était vraiment amusant », a déclaré Björk. « Luke est un grand joueur et un joueur qu’il admirait quand j’étais plus jeune. C’était amusant de jouer avec lui. Nous nous rapprochons (de la Ryder Cup) mais j’essaie juste de me concentrer, comme je l’ai fait toute la saison. , sur ce que je devrais faire avec mon jeu. Je fais toujours ça et c’est ce que je devrais faire.

Alexander Bjork vise un deuxième titre du DP World Tour

Valimaki a commencé son tour à partir du 10e avec cinq birdies consécutifs et a réussi quatre autres tirs sur les neuf premiers pour réaliser un 63 sans bogey et profiter d’une avance de deux coups sur un groupe de cinq poursuivants.

« J’étais juste fluide », a déclaré le Finlandais. « Quand vous commencez à bien jouer et à bien frapper, vous continuez et profitez du tour. La dernière fois ici, j’ai raté le cut de beaucoup de coups, donc je n’avais pas de grandes attentes pour la semaine. C’est bien de commencer de cette façon. « .

