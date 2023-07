DP World Tour: Robert MacIntyre deux devant Ross Fisher après un départ rapide à Made in HimmerLand | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la manche d’ouverture du tournoi Made in HimmerLand du DP World Tour, qui se déroule au Danemark

Robert MacIntyre a produit un impressionnant barrage de birdies en arrière-neuf pour ouvrir une avance de deux coups après la manche d’ouverture du Made in HimmerLand du DP World Tour.

Le double vainqueur du DP World Tour a mélangé huit birdies avec deux bogeys lors d’une impressionnante manche d’ouverture 64 au HimmerLand Golf and Spa Resort, le plaçant devant le challenger le plus proche Ross Fisher.

Fisher a fixé l’objectif initial du club après un score de moins de 66 ans, tandis que Johannes Veerman et Nick Bachem partageaient la troisième place avec Daan Huizing et l’espoir de la Ryder Cup Rasmus Hojgaard faisait partie du groupe quatre en retard.

Ross Fisher est à la recherche d’une première victoire sur le DP World Tour depuis 2014

« C’était vraiment difficile aujourd’hui », a déclaré MacIntyre. « Quand j’étais assis dans ma chambre ce matin, j’étais plutôt content de ne pas être là-bas. C’est devenu un peu plus agréable. Évidemment, la brise était vraiment forte, mais au moins nous n’avons pas eu de pluie.

« C’était juste une bataille mentale là-bas et je devais juste rester positif. Les tirs perdus allaient se produire et je devais juste prendre des risques quand ils venaient et heureusement je l’ai fait. »

MacIntyre a réussi un birdie au deuxième et en a ajouté un autre au cinquième après avoir raté sa tentative d’aigle de huit pieds, puis a annulé un coup de départ capricieux et un bogey au huitième pour prendre un coup au suivant.

L’Écossais n’a pas réussi à monter et descendre du green pour sauver la normale au dixième, le ramenant à un sous, seulement pour voir sa fortune s’améliorer lorsqu’il a réussi un birdie à longue portée depuis le green suivant et a roulé à partir de 30 pieds au par-trois 12e.

Robert MacIntyre détient une avance de deux coups au Danemark

MacIntyre s’est remis d’un coup de départ capricieux au 13e pour produire un brillant haut et bas du fairway pour brouiller un par, puis a profité de la conduite suivante pour le premier des birdies consécutifs.

Un birdie dans l’avant-dernier trou l’a aidé à fermer un back-nine 31 et à étendre son avantage sur Fisher, qui était le choix de la vague du matin après avoir mélangé cinq birdies avec un bogey solitaire lors de son premier tour.

« J’étais content d’avoir fait du bon travail avant de partir aujourd’hui et c’était bien de voir le ballon entrer », a déclaré Fisher. « C’est un bon début et quelque chose à construire pour demain. »

Yannik Paul a eu du mal à obtenir un score de deux sur 72 et le joueur de la Ryder Cup 2018 Thorbjorn Olesen est un autre coup en arrière, tandis que Pablo Larrazabal – le joueur le mieux classé sur le terrain – fait face à une bataille pour faire la coupe après un cinq sur 75 et Rafa Cabrera Bello a eu du mal à un 77e tour d’ouverture.

Regardez Made in HimmerLand du DP World Tour tout au long de la semaine en direct sur Sky Sports. La couverture en direct se poursuit vendredi à partir de midi sur Sky Sports Golf.