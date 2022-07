DP World Tour: Richie Ramsay met fin à une course sans victoire de sept ans avec une victoire spectaculaire au Cazoo Classic | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Un Richie Ramsay ému remporte le Cazoo Classic, sa première victoire en tournoi en sept ans, et dédie la victoire à sa fille.

Richie Ramsay a mis fin à une course sans victoire de sept ans sur le DP World Tour en arrachant une victoire spectaculaire au Cazoo Classic.

Le n ° 329 mondial a réalisé une finition brillante lors d’une dernière journée passionnante au Hillside GC, réussissant un birdie sur trois de ses cinq derniers trous pour afficher un 69 au tour final et remporter une première victoire depuis le Trophée Hassan II 2015.

La finition rapide de Ramsay l’a vu devancer le favori à domicile Paul Waring, qui a fixé l’objectif du club à 13 sous après un deux sous 70, tandis que le leader du jour au lendemain Julien Guerrier a glissé dans une part de troisième après avoir jeté une victoire de trois coups sur la clôture. extensible.

Richie Ramsay, ému, remporte sa première victoire sur le circuit en sept ans au Cazoo Classic et dédie cette victoire à sa fille.

“La chose la plus importante pour moi, c’est que j’ai fait une promesse à ma fille et que je ne romps pas ses promesses”, a déclaré Ramsay. “J’ai dit que j’obtiendrais un trophée et celui-ci est pour ici. C’est incroyable.”

Guerrier, commençant le premier jour à venir, a prolongé son avantage en réussissant un remarquable birdie de 60 pieds au par-trois quatrième et en montant et descendant du sable pour faire un birdie au par-cinq suivant.

Julien Guerrier a bogeyé trois de ses six derniers trous

Le Français a roulé de 15 pieds pour faire un birdie au neuvième et atteindre le virage en 33, avec Guerrier trois devant jusqu’à ce qu’il voie son tour commencer à se défaire avec un bogey à trois coups roulés de 25 pieds au 13e.

Un autre trois coups roulés de 50 pieds au 15e a ramené Guerrier dans une part de la tête lorsque Ramsay a fait des birdies consécutifs à partir du 14e, tandis que Waring a affiché un birdie tap-in au 17e pour en faire un triple. égalité en haut sur 13 sous.

Ramsay a pris les devants lorsqu’il a réussi un birdie à bout portant sur l’avant-dernier trou, où Guerrier a pris deux retards après qu’un coup de départ capricieux l’ait laissé sortir des arbres et faire bogey.

L’Écossais a trouvé le trou du 18e tee, mais s’est approché juste en deçà de la surface de putting, avant de lancer deux coups depuis le green pour s’assurer un par gagnant et déclencher des célébrations folles sur le green final.

Le champion 2019, Marcus Kinhult, a terminé troisième à égalité après avoir terminé son tour final 67 avec un bogey, avec l’Écossais Grant Forrest également dans le groupe à deux coups de retour grâce à un moins de 70 ans.

Un 69 sans bogey a permis à Andy Sullivan de prendre la huitième place avec Jens Dantorp et Angel Hidalgo, tandis que la tête de série Robert MacIntyre a dû se contenter d’une 20e à égalité alors qu’il bégayait à un sur 73.

Le swing britannique du DP World Tour se poursuit la semaine prochaine avec le Hero Open, qui se tiendra au Fairmont St Andrews, avec une couverture en direct jeudi à partir de midi sur Sky Sports Golf.