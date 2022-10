DP World Tour: l’Anglais Marcus Armitage établit un nouveau record de parcours lors de la première journée de l’Open de Majorque | Nouvelles du golf

Marcus Armitage était en pleine forme lors de la première journée de l’Open de Majorque, établissant un nouveau record du parcours.

L’Anglais Marcus Armitage a établi un nouveau record du parcours de 63 pour mener d’un coup lors de la première journée de l’Open de Majorque.

Le joueur de 35 ans, né à Salford, a réussi huit oiselets lors d’un premier tour sans boguey au Son Muntaner Golf Club de Palma.

Armitage a réussi un birdie aux deuxième, cinquième, huitième et neuvième trous pour s’asseoir à quatre sous après le neuf aller et en a coulé quatre autres – aux 11e, 12e, 15e et 17e – sur le chemin du retour.

Il a un coup d’avance sur le Néerlandais Daan Huizing, qui a réussi le 17e par cinq et a réussi un birdie le dernier, et deux devant le Danois Rasmus Hojgaard, l’Autrichien Lukas Nemecz et l’Espagnol Alejandro Canizares, qui ont tous tiré 65s.

Armitage était visiblement satisfait de son départ et cherche à s’assurer qu’il termine le week-end de la même manière qu’il l’a commencé.

“C’est méchant quand vous faites ça, peu importe où vous êtes dans le monde”, a déclaré Armitage.

“C’est bien de jouer comme ça et de prendre un départ comme ça.

“C’est une bonne petite piste, il y a des cahots à certains endroits qu’il faut éviter et les greens sont réceptifs.

“C’est beaucoup plus facile que ce à quoi nous sommes habitués, mais vous devez toujours y aller et le faire.

Actuellement 68e du classement du DP World Tour, Armitage admet que se qualifier pour les championnats du DP World Tour est dans son esprit alors qu’il cherche à terminer une saison “moyenne” “de manière fantastique”.

“Oui, à 100%”, a-t-il ajouté.

“J’ai eu de bons débuts de tournois cette année et je ne les ai tout simplement pas terminés.

“Ce n’a pas été une grande saison mais ce n’a pas été une mauvaise et vous y pensez parce que si vous entrez dans DP World, vous avez la chance de terminer une saison moyenne de manière fantastique.”

Le duo écossais Marc Warren et Connor Syme sont à égalité en neuvième place, aux côtés du vainqueur de l’an dernier Jeff Winther et de sept autres, à quatre coups de la tête après des rondes de 67 à quatre sous la normale.

L’Anglais Steven Brown est à égalité à la 16e place après avoir affiché un score de trois sous au premier tour de 68.

