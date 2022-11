DP World Tour: l’Anglais Dan Bradbury conserve la tête du club à l’Open de Joburg | Nouvelles du golf

Dan Bradbury a maintenu son avance lors de la deuxième journée de l’Open de Joburg alors que la foudre a affecté le jeu.

L’Anglais Dan Bradbury a continué à donner le ton alors que le mauvais temps a de nouveau perturbé le jeu à l’Open de Joburg.

Bradbury, qui est devenu professionnel en juillet et n’a reçu une invitation au premier tournoi de la nouvelle saison du DP World Tour que vendredi, a ajouté un 66 à ses 63 d’ouverture au Houghton Golf Club pour fixer l’objectif du clubhouse à 13 sous le par.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Le Sud-Africain Casey Jarvis et le Français Romain Langasque avaient atteint 12 sous après respectivement 14 et 11 trous avant que le jeu ne soit annulé pour la journée après un arrêt antérieur de près de trois heures en raison de la foudre.

Langasque a fait un birdie-eagle aux deuxième et troisième, puis a inscrit trois birdies dans quatre trous pour se mettre en lice, Jarvis alimentant ensuite le classement avec sept birdies d’affilée pour le placer aux côtés de Langasque en deuxième.

Bradbury, qui est classé 1 397e au monde, s’est remis d’un bogey au deuxième avec un aigle et six oiselets dans les neuf trous suivants et à un moment donné a bénéficié d’une avance de sept coups avant de laisser tomber les coups aux 15e et 16e.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“C’est la même chose qu’hier, je ne peux pas me plaindre”, a déclaré le joueur de 23 ans de Wakefield.

“Je l’avais fait là-bas sur les neuf premiers et je pensais que ça allait être encore 63, peut-être 62.

“Sur le neuf de retour, j’ai fait quelques erreurs mais dans l’ensemble, je suis très, très heureux.”

Interrogé sur sa position élevée dans seulement son cinquième tournoi dans les rangs payés, Bradbury a ajouté : “Vous en rêvez toujours, n’est-ce pas ?

DP World Tour Golf en direct Vivre de

“C’est ce que vous essayez de faire lorsque vous vous présentez, mais c’est un peu une surprise compte tenu de ma préparation. Je suis simplement heureux d’être là où je suis.”

Le numéro 74 mondial Christiaan Bezuidenhout, le joueur le mieux classé sur le terrain, est à trois coups de Bradbury après un 64 sans faute, tandis que le champion en titre Thriston Lawrence était à six sous avec sept trous de son deuxième tour à jouer.