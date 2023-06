DP World Tour: Joost Luiten détient une avance de trois coups avant la dernière manche du BMW International Open | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Temps forts de la troisième manche du BMW International Open de Munich

Joost Luiten est sur le point de terminer un brillant retour en carrière alors qu’un 65 sans bogey lui a donné une avance de trois coups avant la dernière manche du BMW International Open.

Le Néerlandais a raté de peu l’équipe européenne de la Ryder Cup en 2014, terminant dans le top 50 du classement du DP World Tour pendant huit saisons consécutives entre 2010 et 2017.

Il a remporté son sixième titre en 2018 mais compte sur une exemption de revenus de carrière cette saison après avoir terminé 126e l’année dernière et perdu ses privilèges de joueur.

Le joueur de 37 ans a rebondi avec style, avec trois top trois jusqu’à présent en 2023, et se dirigera maintenant vers les 18 derniers trous à Munich à 14 sous, trois coups devant son compatriote Daan Huizing.

« [Saturday’] était à peu près sans faille », a-t-il déclaré. « Je n’ai pas eu beaucoup d’ennuis et si je manquais le fairway, j’ai frappé un bon coup et j’ai quand même créé une chance de birdie. J’ai fait de beaux birdies en descendant les quatre ou cinq derniers trous.

« Nous avons encore 18 trous ici et je dois garder la tête froide. Je dois frapper quelques coups comme je l’ai fait [on Saturday] et nous verrons ce qui se passe [Sunday] mais je dois essayer de jouer coup par coup, comme je l’ai fait, et si je fais ça, je verrai si c’est assez bon. »

Le kiwi Daniel Hillier est entré dans la journée avec une avance d’un coup et l’avait prolongée à deux au virage, mais il a trouvé de l’eau le 11 et des problèmes de départ le 13 avant de mettre trois coups pour laisser la porte ouverte sur le terrain.

Luiten était l’homme à en profiter, réalisant sept oiselets – dont quatre lors de ses six derniers trous – et aucun bogey pour égaler sa ronde la plus basse de la saison.

Huizing a signé pour un 66 pour s’asseoir à 11 sous, un coup d’avance sur Hillier, le vice-capitaine de la Ryder Cup Edoardo Molinari et le Sud-Africain Thriston Lawrence.

L’Anglais Daniel Gavins était à sept sous, un devant son compatriote Richard Mansell et le duo écossais Calum Hill et Connor Syme, ce dernier ayant fait un trou d’un coup au deuxième de ses 68.