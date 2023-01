DP World Tour: Hero Dubai Desert Classic se terminera lundi après que des tempêtes aient perturbé l’événement Rolex Series | Nouvelles du golf

Le Hero Dubai Desert Classic se terminera lundi en raison des tempêtes

Le DP World Tour a confirmé que le Hero Dubai Desert Classic se terminera lundi en raison des retards météorologiques lors de l’événement Rolex Series.

Les joueurs et les officiels ont été informés aux premières heures de jeudi matin que l’Emirates Golf Club était “inaccessible”, les personnes impliquées étant invitées à ne pas tenter de se rendre sur le parcours en raison de l’inondation de plusieurs routes.

Le premier tour de l’événement de jeudi a été retardé après que de fortes pluies nocturnes aient rendu le parcours injouable, avec une opération de nettoyage massive requise par le personnel au sol avant la réouverture du parcours et le début du jeu à 13h15 heure locale.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de la première journée du tournoi Hero Dubai Desert Classic à l’Emirates Golf Club Faits saillants de la première journée du tournoi Hero Dubai Desert Classic à l’Emirates Golf Club

Seuls 12 des 132 joueurs ont pu terminer leurs premiers tours jeudi, la moitié des joueurs n’ayant pas pu commencer leurs tournois, avec des retards supplémentaires vendredi matin, ce qui a retardé davantage le tournoi.

L’action de vendredi a été repoussée à 10h00 heure locale (6h00 GMT), le premier tour n’ayant été achevé qu’en fin d’après-midi et aucun des participants n’a pu terminer 36 trous comme prévu.

Rory McIlroy et Patrick Reed faisaient partie de ceux qui revenaient pour terminer leurs premiers tours vendredi, les deux cardant un six sous 66 pour établir la tête initiale du club, bien qu’aucun n’ait pu commencer leur deuxième tour plus tard dans la journée.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Rory McIlroy a frappé ce coup incroyable pour sortir du sable, ce qui l’a propulsé à un 66e tour d’ouverture au Hero Dubai Desert Classic Rory McIlroy a frappé ce coup incroyable pour sortir du sable, ce qui l’a propulsé à un 66e tour d’ouverture au Hero Dubai Desert Classic

Ian Poulter a occupé la tête du premier tour après qu’un birdie chip-in sur son dernier trou l’a aidé à un sept moins de 65 ans, avec l’Anglais et membre de LIV parmi ceux qui ont fait face à un revirement rapide avant de commencer le deuxième tour peu de temps après.

Les organisateurs du tournoi ont confirmé que l’événement restera un concours de 72 trous, avec le deuxième tour conclu samedi et les deux derniers tours repoussés d’un jour pour avoir lieu respectivement dimanche et lundi.

