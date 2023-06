DP World Tour : Edoardo Molinari, vice-capitaine de la Ryder Cup, partage la tête du BMW International Open | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la première manche du BMW International Open de Munich.

Le vice-capitaine de la Ryder Cup, Edoardo Molinari, a pris une part de la tête avant que la première manche du BMW International Open ne soit suspendue en raison de la foudre à Munich.

Molinari s’est remis d’un bogey au premier trou pour afficher un six moins de 66 ans au Golfclub Munchen Eichenried, réussissant huit birdies en route vers la tête du classement aux côtés du Français Adrien Saddier et du Japonais Rikuya Hoshino.

L’Italien a suivi des gains consécutifs à partir du 12e en réussissant un birdie au 18e et en en faisant quatre de plus dans une séquence de cinq trous à partir du deuxième, puis a annulé un bogey au huitième en captant un tir sur son dernier trou de la journée. .

Molinari a mélangé huit birdies avec deux bogeys lors de son premier tour

« Je pense que c’est un très bon premier tour », a déclaré Molinari. « Je suis un peu déçu pour être honnête parce que j’ai frappé la balle de manière fantastique du tee au green, mais le putting, encore une fois, n’était pas bon du tout. Vous ne pouvez pas vous plaindre avec un six sous donc je vais le prendre , passez à autre chose et essayez d’améliorer le putting.

Saddier et Hoshino ont réussi un birdie à chacun de leurs trois derniers trous pour passer à six sous, avec Daan Huizing un sur le rythme et jouant son dernier trou de la journée lorsque le jeu a été interrompu en raison de la foudre.

Les favoris locaux Max Kieffer, Marc Hammer et Thomas Rosenmueller sont également quatrièmes à égalité aux côtés de Matthieu Pavon et Romain Langasque, qui ont réussi un tap-in eagle au 16e par quatre après avoir conduit le green.

Romain Langasque vise un premier titre DP World Tour depuis 2020

Adrian Meronk – le joueur le mieux classé dans le domaine – est dans le groupe deux coups derrière qui contient l’Écossais Scott Jamieson et l’Irlandais Tom McKibbin, qui a remporté son premier titre DP World Tour au Porsche European Open plus tôt ce mois-ci.

Daniel Hillier est également sur quatre sous avec trois trous à terminer, avec 27 joueurs incapables de terminer avant que le jeu ne soit suspendu pour la journée juste avant 19h00 heure locale (18h00 BST).

Pablo Larrazabal a ouvert avec un score de moins de 69 et le capitaine de la Ryder Cup, Luke Donald, a rebondi après deux bogeys lors de ses quatre premiers trous pour marquer un 70 au premier tour, tandis que Robert MacIntyre a réussi un birdie sur quatre de ses huit derniers trous pour sauver un niveau 72. .

L’espoir de la Ryder Cup Yannik Paul, qui occupe actuellement l’une des places qualificatives automatiques pour l’équipe européenne, a été contraint à l’abandon avant le début du match en raison d’une blessure au dos.

