DP World Tour: Daniel Gavins remporte le titre de champion de Ras Al Khaimah avec un long putt après avoir trouvé de l’eau deux fois à 18 ans | Nouvelles du golf

Daniel Gavins a remporté le titre de champion de Ras Al Khaimah de façon spectaculaire

Daniel Gavins a réussi un putt de 25 pieds sur le dernier trou pour remporter une victoire d’un coup au championnat de Ras Al Khaimah après que ses espoirs d’une deuxième victoire du DP World Tour semblaient s’éloigner.

L’Anglais Gavins a commencé le 18e avec une avance de deux coups sur Alexander Bjork mais a ensuite trouvé l’eau à deux reprises avant de couler un superbe putt pour un double bogey pour terminer à 17 sous le par.

Bjork ayant bogeyé le dernier à terminer à 16 sous, le seul challenger restant de Gavins était le leader de 54 trous Zander Lombard, mais le Sud-Africain n’a pas été en mesure de terminer son tour avec l’aigle dont il avait besoin alors qu’il égalait Bjork à 16 sous.

La deuxième victoire de Gavins sur le DP World Tour survient 18 mois après sa première – le joueur de 31 ans ayant remporté l’ISPS Handa World Invitational en août 2021 – avec ce triomphe obtenu grâce à une excellente semaine de putting.

Le joueur de 31 ans a suivi un bogey au premier trou dimanche avec cinq gains sur le spin, puis un autre birdie à huit pour ouvrir un avantage de trois coups sur Bjork, Matthieu Pavon et Lombard.

Bogeys à neuf et 12 ans a stoppé la progression de Gavins et l’a laissé à égalité avec Bjork en tête du classement, mais il a ensuite décroché des birdies consécutifs à 14 et 15 pour rétablir un avantage de deux coups avant de remporter la victoire à le 18 avec un sept pour un trois sous 69.

Lombard détenait une avance d’un coup sur Rasmus Hojgaard avant le tour final, avec Gavins deux coups en arrière à 14 sous, mais il y a eu une remontée spectaculaire après le coup de birdie de Gavins et Lombard complétant un front à l’envers neuf dans un un -plus de 37.

Le Sud-Africain, à la poursuite d’un premier titre du DP World Tour, a mélangé quatre bogeys avec un aigle et un birdie sur ses neuf premiers trous avant de rentrer à la maison avec un moins de 35 ans.

Le Français Pavon a fait un superbe départ birdie-birdie-eagle-birdie mais sa charge s’est estompée après trois bogeys et un double sur ses neuf trous suivants et il a terminé à égalité neuvième avec 13 sous.

Rasmus Hojgaard visait à remporter le tournoi un an après son frère Nicolai

Les jumeaux Hojgaard Nicolai et Rasmus ont attiré l’attention sur eux lors du tour final, Nicolai cherchant à conserver le titre et Rasmus espérant battre son frère et s’assurer qu’ils deviennent les premiers frères à remporter le même événement DP World Tour.

Les joueurs de 21 ans ont tous deux dépassé la normale dimanche, cependant, Rasmus terminant sixième avec 14 sous et Nicolai à égalité 13e avec 11 sous.

Le Polonais Adrian Meronk (moins de 15 ans) et l’Anglais Ross Fisher (moins de 13 ans) ont tiré les manches de la journée – leurs sept moins de 65 ans égalés uniquement par l’Allemand Marcel Schneider – alors qu’ils terminaient à égalité respectivement troisième et neuvième.

