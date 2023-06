DP World Tour: Dale Whitnell menace le «59 round» et prend une avance de six coups au Scandinavian Mixed | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la deuxième journée du Scandinavian Mixed au Ullna Golf and Country Club

Dale Whitnell a produit une brillante rafale de birdie et a menacé un « 59 rounds » sur le chemin de l’ouverture d’une avance de six coups à la mi-parcours du Scandinavian Mixed.

Whitnell a tiré 11 birdies dans un deuxième tour sensationnel de 61 pour établir le record du parcours au Ullna Golf and Country Club, où 78 hommes et 78 femmes s’affrontent sur le même site pour un prix et un trophée.

Le n ° 308 mondial a raté de peu le fait de devenir le deuxième joueur de l’histoire du DP World Tour à remporter un tour inférieur à 60, mais est passé à 17 sous, lui donnant un avantage décisif sur le challenger le plus proche et l’espoir de la Ryder Cup Yannik Paul avant le week-end.

Yannik Paul entame le week-end avec moins de 11 ans et occupe la deuxième place en solo

Whitnell a drainé un 30 pieds au premier et a tiré son coup de départ au par-trois à côté de l’intérieur de cinq pieds, avant de faire deux putts de 30 pieds au tiers par-5 pour enregistrer un troisième birdie consécutif.

Le départ rapide de l’Anglais s’est brièvement arrêté lorsqu’il n’a pas réussi à profiter du quatrième par cinq, seulement pour qu’il réussisse un birdie sur trois de ses quatre prochains trous avant d’atteindre le virage en 30.

Whitnell a commencé son neuf de retour avec des birdies successifs et s’est levé et descendu de l’arrière du 12e green pour en ajouter un autre pour passer neuf sous pour son tour, suscitant l’espoir de devenir le premier joueur depuis Oliver Fisher au Masters du Portugal 2018 à briser 60 sur la tournée mondiale DP.

Un birdie tapé au 15e par cinq a été suivi de pars au cours des deux trous suivants, mettant fin à toute chance d’un « 59 round », bien que Whitnell ait répondu en s’enfonçant presque dans le dernier par quatre pour mettre en place une clôture. birdie et tirez plus loin.

« C’était plutôt bien [on Friday] », a déclaré Whitnell. « Évidemment [Thursday] était agréable, j’avais un peu d’élan après avoir réussi mon dernier coup et je l’ai pris en [Friday]. J’ai bien joué, j’ai frappé les bons coups au bon moment, j’ai pris mes médicaments si j’en avais besoin si je n’étais pas dans les bonnes positions et j’ai réussi quelques coups roulés qui m’ont aidé.

« Je veux juste imiter ce que j’ai fait les deux premiers jours. Évidemment, ce serait assez impressionnant de le faire, mais je garderai le même état d’esprit. Le parcours de golf est accessible si vous lui donnez un peu de discipline, si vous essayez de mordre un peu plus puis vous pouvez mâcher, vous serez puni, donc je dois juste garder cela à l’esprit avant le week-end. »

Paul a affiché un quatre sous 68 pour occuper la deuxième place devant l’Écossais Richie Ramsay, qui est passé à 10 sous après un six sous 66, tandis que Soren Kjeldsen et Justin Walters ont cardé le deuxième tour des 70 pour s’asseoir à égalité quatrième et 10 coups de la tête. .

Alice Hewson et Emma Greci sont les principales joueuses, assises dans le groupe à égalité au 12e rang avec cinq sous, tandis qu’Alex Noren – la joueuse la mieux classée du peloton – a atteint la semaine après un deuxième tour 68.

Regardez le mélange scandinave tout au long du week-end en direct sur Sky Sports. La couverture en direct se poursuit samedi à partir de 12h30 sur Sky Sports Golf.