DP World Tour Championship : Matt Fitzpatrick et Tyrrell Hatton se partagent la tête à Dubaï | Rory McIlroy en lice pour le top 10 | Nouvelles du golf

Faits saillants de la deuxième journée du DP World Tour Championship.

Matt Fitzpatrick et Tyrrell Hatton entrent dans le week-end avec une part de la tête du DP World Tour Championship après avoir terminé leur deuxième tour avec trois coups d’avance sur le peloton de chasse.

Un début de journée rapide a vu Hatton ouvrir une avance de trois coups avant que Fitzpatrick ne le freine et prenne brièvement la tête dans les phases finales après un blitz de birdie tardif.

Hatton a profité du court 17e pour regagner une part de la première place, mais il y a eu un drame tardif sur le dernier trou après que des coups de départ décevants aient laissé les co-leaders avec des décisions à prendre.

Hatton a choisi de prendre une goutte après que sa balle a atterri dans la surface de réparation et a bien récupéré pour trouver le par. Fitzpatrick a joué son deuxième coup depuis les arbres, mais a également fermé à égalité pour partager la tête.

Fitzpatrick est entré dans la finale de la saison de cette semaine troisième du classement DP World Tour et mène le classement projeté devant Rory McIlroy et Ryan Fox avec 36 trous restants.

Noren, Arnaus, Campillo et Rahm en lice

Le Suédois Alex Noren et l’Espagnol Adri Arnaus sont à trois coups de la tête à neuf sous le par après avoir réussi des tours de cardage de 69 et 68 respectivement, tandis que Jon Rahm et Jorge Campillo sont un coup plus loin dans une égalité pour la cinquième place.

Fitzpatrick était ravi de sa performance au deuxième tour, déclarant: “Vraiment, vraiment ravi de la façon dont j’ai joué à nouveau. Et oui, j’ai aussi très bien marqué. C’était une bonne journée.

“Je dois juste continuer à pousser, continuer à jouer comme je me sens comme si je jouais en ce moment. Je me sens vraiment à l’aise avec où en est mon jeu, en particulier après trois semaines de congé, et j’attends avec impatience le week-end.

“J’ai l’impression d’avoir joué deux bonnes rondes pour commencer et de me mettre en position et je vais continuer à faire la même chose et voir où cela me mènera dimanche.”

McIlroy en lice pour le top 10

McIlroy s’est mis dans le mix pour un top 10 après avoir terminé son deuxième tour avec style. McIlroy a commencé lentement le tournoi jeudi mais a connu une deuxième journée plus fructueuse, cardant un quatre sous 68 pour passer à cinq sous au total.

Au 18e trou, le joueur de 33 ans a frappé un aigle après deux birdies consécutifs.

Lorsqu’on lui a demandé après son tour si le 18e trou avait changé son état d’esprit avant le week-end, McIlroy a répondu: “Ouais, à 100%.

« Golf assez médiocre pour les 33 premiers trous, puis quelque chose a cliqué. Quoi qu’il en soit, je dois le mettre en bouteille pour le week-end.

“C’était bien de finir en beauté là-bas et de me rapprocher un peu plus des gars. On ne sait jamais, cette arrivée ici vendredi pourrait être la clé de quelque chose qui se produira au cours des 36 prochains trous.”

McIlroy et Fox peuvent revendiquer le trophée Harry Vardon avec une victoire pure et simple à Dubaï, qui est décernée à celui qui a terminé en tête du classement mondial DP.

Fox a terminé à un au-dessus de la normale à la fin de sa manche vendredi.

Shane Lowry était parmi les premiers partants, et il a amélioré son ouverture 73, avec un deux sous 70, et est en vue du top 20.

