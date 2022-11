DP World Tour Championship: Matt Fitzpatrick et Tyrrell Hatton partagent la première place à Dubaï | Nouvelles du golf

Matt Fitzpatrick fait partie de ceux qui peuvent encore dominer le classement de la saison

Matt Fitzpatrick a fait un début de rêve dans sa candidature pour une troisième victoire au DP World Tour Championship en prenant une part de la tête après une journée d’ouverture à Dubaï.

Fitzpatrick, qui a remporté l’événement de fin de saison en 2016 et 2020, a réussi un birdie à chacun de ses cinq premiers trous en route vers un brillant 65 sans bogey au Jumeriah Golf Estates.

Le champion de l’US Open est à sept sous et à égalité en tête du classement avec son compatriote Tyrrell Hatton, qui a tenu la tête jusqu’à un bogey au dernier trou, avec Alex Noren un coup en retard à la troisième place devant l’Espagnol Adri Arnaus.

Tyrrell Hatton est sans victoire mondiale en 2022

Fitzpatrick, entrant dans la troisième semaine du classement de la saison et l’un des sept joueurs encore en lice pour remporter le trophée Harry Vardon, devancerait Rory McIlroy et Ryan Fox au classement mondial DP si chacun des trio finissait la semaine dans leurs positions actuelles au classement.

“La plus grande chose dont je suis si heureux aujourd’hui, c’est d’avoir atteint 17 verts”, a déclaré Fitzpatrick. “Celui que j’ai raté, j’étais un idiot complet, donc c’était le gros problème pour moi. J’ai continué à me donner des chances et j’ai très bien roulé.”

Fitzpatrick partage l’avance

L’Anglais a réussi un birdie le premier et est passé de 15 pieds à la normale cinq secondes après avoir raté le green en deux, Fitzpatrick suivant de nouveaux gains au cours des deux trous suivants en s’approchant presque du cinquième par quatre.

Un birdie au huitième a vu Fitzpatrick atteindre le virage en 30 et un autre de 18 pieds au 14e par cinq l’a ramené à une part de la tête, le joueur de 28 ans clôturant son départ sans tache avec quatre pars consécutifs. .

Hatton a inscrit quatre birdies dans ses sept premiers trous et a chargé le classement avec quatre birdies consécutifs à partir du 13e, y compris à partir de 65 pieds au 16e, pour trouver l’eau son approche dans le par-cinq dernier sur son chemin vers un bogey de clôture .

“De toute évidence, c’était une bonne journée”, a déclaré Hatton. “Fais beaucoup de bons coups. Le putter était génial. Plutôt content de ce début. Ma tête est un peu frite [after the 18th]. Mon esprit fait rage à la fin là-bas. Mais c’est comme ça.”

Le vainqueur du Nedbank Golf Challenge de la semaine dernière, Tommy Fleetwood, fait partie du groupe à quatre sous qui contient son compatriote anglais Callum Shinkwin, avec l’Écossais Richie Ramsay à quatre points du rythme en dixième à égalité et Jon Rahm parmi le grand contingent à deux sous.

McIlroy – qui a commencé la semaine avec un avantage de 128 points sur Fox dans le classement du DP World Tour – a mélangé cinq birdies avec quatre bogeys dans un un sous 71, tandis que son partenaire de jeu néo-zélandais a bogeyé deux de ses trois premiers trous sur son chemin. à un premier tour 73.

Rory McIlroy cherche à remporter le trophée Harry Vardon pour la quatrième fois

“J’ai eu trois semaines de congé depuis la Coupe CJ, alors je vais essayer de faire tomber un peu la rouille là-bas”, a déclaré McIlroy. “Il y avait assez de bonnes choses là-dedans. J’ai réussi cinq oiselets et réussi de bons coups. Ouais, j’ai juste besoin d’être un peu plus ordonné demain.”

Shane Lowry a rejoint Fox sur un over malgré avoir fait cinq birdies lors d’un premier tour mouvementé, alors que Viktor Hovland – ayant besoin d’une victoire pour avoir une chance de dominer le classement du DP World Tour – a affiché deux doubles bogeys sur son dos neuf pour poster une ouverture- tour 74.

