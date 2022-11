DP World Tour Championship: Jon Rahm remporte une victoire impressionnante à Dubaï alors que Rory McIlroy termine la saison n ° 1 | Nouvelles du golf

Jon Rahm a remporté une troisième victoire au championnat du DP World Tour avec une victoire en deux coups à Dubaï, alors que Rory McIlroy a terminé la saison en tête du classement du DP World Tour.

Rahm a pris un avantage d’un coup dans le tour final et n’a jamais quitté le haut du classement lors d’un tour final divertissant au Jumeriah Golf Estates à Dubaï, mélangeant six birdies avec un seul bogey pour terminer la semaine sur 20 sous.

Le défi le plus proche de l’Espagnol est venu de Tyrrell Hatton et Alex Noren, qui ont respectivement réussi des tours de 66 et 67 pour partager la deuxième place, avec McIlroy un autre coup en quatrième place après un quatre sous 68.

L’arrivée de McIlroy lui a permis de conserver sa place au sommet du classement du DP World Tour tout au long de la saison et lui a valu le trophée Harry Vardon pour la quatrième fois, le n ° 1 mondial devenant également le deuxième joueur de l’histoire à remporter la FedExCup du PGA Tour. et l’ordre du mérite du DP World Tour dans la même saison.

Plus à venir..