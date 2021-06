Doyle espère que l’influence des femmes pourra continuer à croître à Ascot | Nouvelles de course

Les cavalières cherchent à avoir plus de montures que jamais à Royal Ascot la semaine prochaine, Hollie Doyle espérant que ses exploits, ainsi que ceux de Hayley Turner, en inspireront d’autres.

Les courses de chevaux sont l’un des rares sports dans lesquels les hommes et les femmes s’affrontent sur un pied d’égalité et au cours des cinq dernières années, le nombre de courses pour les jockeys féminines pendant Royal Ascot a considérablement augmenté, passant d’une seule en 2016 à 27 l’année dernière.

Turner et Doyle devraient ouvrir la voie en 2021 avec Nicola Currie, Megan Nicholls et Saffie Osborne également en demande pendant les cinq jours du festival.

Doyle est devenue la troisième femme de l’histoire à célébrer une victoire lors de la prestigieuse rencontre aux côtés de Gay Kelleway et Hayley Turner en remportant les Duke of Edinburgh Stakes sur Scarlet Dragon en 2020.

Turner a également remporté une victoire à bord d’Onassis dans les Sandringham Stakes l’année dernière, devenant ainsi la première femme à plusieurs victoires à Royal Ascot.

En 2019, elle a également remporté le Sandringham sur Thanks Be pour enregistrer une première victoire pour une femme jockey au Royal Meeting depuis 32 ans depuis Kelleway. Turner est sur le point de monter l’Onassis formé par Charlie Fellowes dans le groupe 2 Duke of Cambridge Stakes mercredi.

Doyle a déclaré à Great British Racing : « C’est formidable de voir qu’il y a eu beaucoup plus de femmes en compétition à Royal Ascot ces dernières années.

« Nous sommes aussi bons que les hommes qui en ont l’opportunité et j’espère que d’autres femmes continueront à travailler dur et à poursuivre leurs rêves de travailler dans la course.

« Monter un gagnant dans un festival comme Royal Ascot est un rêve devenu réalité. J’ai été inspiré par Hayley et j’espère maintenant pouvoir inspirer les jeunes aussi. »

Nicholls, fille de Paul Nicholls, entraîneur de sauts 12 fois champion, a déclaré: « C’est formidable d’avoir vu Hayley et Hollie connaître du succès à Royal Ascot au cours des deux dernières années et j’espère que cela inspirera d’autres jeunes à poursuivre une carrière dans la course.

« Il y a de plus en plus d’opportunités pour les femmes en course et leur succès (Hayley et Hollie) le prouve. »