Doxing ou intérêt public ? Liberté d’expression, « annulation » et éthique de la fuite du groupe WhatsApp des créatifs juifs

La récente publication d’une fuite de transcription d’un groupe WhatsApp privé composé d’écrivains, d’artistes, de musiciens et d’universitaires juifs a suscité une controverse qui a conduit à menaces de violence, une famille cachéeet le suivi rapide d’une nouvelle législation fédérale pour criminaliser le doxing.

Le groupe WhatsApp en question, administré par l’écrivain Lee Kofman, a été créé pour offrir aux créateurs juifs un espace privé et solidaire pour se connecter, à la suite des attaques du Hamas du 7 octobre et de la guerre israélienne à Gaza. Au début, tous les membres ne savaient pas qu’ils avaient été ajoutés au groupe, et beaucoup n’ont pas participé aux conversations qui ont abouti à la fuite.

La semaine dernière, une transcription de la discussion de groupe a été divulguée et mise en ligne sur les réseaux sociaux par des pro-palestiniens, dont l’écrivaine Clementine Ford. La fuite incluse une feuille de calcul avec des liens vers des comptes de réseaux sociaux et « un fichier séparé avec une galerie de photos de plus de 100 Juifs ».

Cette semaine, une déclaration conjointe des « collectifs d’activistes des Premières Nations, palestiniens, libanais et juifs antisionistes, des dirigeants communautaires, des artistes » et de ceux qui ont déclaré avoir été « ciblés » par des membres particuliers du chat argumenté la transcription WhatsApp

démontre clairement les actions collectives entreprises par les sionistes pour contacter les employeurs, les organismes de financement, les éditeurs et les journalistes afin de censurer toute personne considérée comme une menace pour le récit sioniste.

La fuite donne lieu à un enchevêtrement complexe de questions éthiques contemporaines, notamment des préoccupations en matière de vie privée, de doxing, de liberté d’expression et d’« annulation ».



Confidentialité et intérêt public

Le groupe WhatsApp était un groupe privé, dans lequel les membres du groupe pouvaient raisonnablement s’attendre à ce que leur conversation ne soit pas rendue publique.

Tout le monde a besoin d’un lieu se défouler, faire des conjectures et des spéculations, et parler sans réserve entre des personnes de confiance. Violer la vie privée des gens (en particulier à travers la fuite d’informations sur Internet consultable en permanence) est toujours un coût moral.

Mais parfois, ce coût doit être payé, en particulier si l’exposition est dans l’intérêt public. Les lanceurs d’alerte, par exemple, divulguent souvent, à juste titre, des informations confidentielles.

On pourrait faire valoir que la révélation des activités du groupe WhatsApp était dans l’intérêt public. Les écrivains et éditeurs pro-palestiniens craignaient d’être ciblés en raison de leurs déclarations publiques qui mettaient en péril leurs moyens de subsistance, ou s’inquiétaient d’un risque similaire pour d’autres. Il existe des preuves que cette menace était réelle.

L’un des ciblé La personnalité pro-palestinienne était la radiodiffuseur Antoinette Lattouf, qui a été licenciée et a déposé une plainte. demande de licenciement illégal contre l’ABC.



Il y avait aussi un effort collectif pour cibler vocalement pro-palestinien revue littéraire Overland, et ses co-éditeurs Jonathan Dunk et Evelyn Araluen. Certains membres du groupe Whatsapp ont appelé à ce que des plaintes soient déposées auprès de l’Université Deakin, où Araluen et Dunk sont employés comme universitaires, ainsi que auprès de Creative Victoria, qui finance Overland.

Et le Guardian a rapporté que d’autres membres du groupe ont encouragé les membres à contacter l’éditeur de Ford, un fervent pro-palestinien, et à cibler d’autres membres des médias, à propos de leur couverture d’Israël et de la Palestine.





L’éthique du doxing

Le « Doxing » fait référence à la diffusion publique (généralement sur Internet) d’informations identifiables sur une personne. Cela se fait généralement sans le consentement de la personne et vise à la dénoncer ou à la punir d’une manière ou d’une autre.

UN déclaration Les personnes à l’origine du communiqué ont affirmé qu’aucun lien n’avait été établi vers les adresses, numéros de téléphone ou e-mails des membres, qui avaient tous été délibérément expurgés. C’est important.

“Doxing ciblé» – où des informations sur l’emplacement physique ou l’adresse d’une personne sont divulguées – est particulièrement sinistre. Toutefois, la libération des identités des personnes reste encore une forme de doxing et une grave préoccupation morale. Des preuves des activités du groupe qui étaient dans l’intérêt public auraient sans doute pu être fournies sans citer de noms. Le public n’a pas eu grand intérêt à savoir exactement qui faisait partie du groupe de près de 600 personnes.

Pire encore, seuls certains membres du groupe étaient actifs dans les actions contre les pro-palestiniens qui ont provoqué la fuite, mais cela n’a eu aucune incidence sur les identités partagées. Cela crée des problèmes éthiques supplémentaires, avec le risque que des parties innocentes soient punies ou harcelées de manière inappropriée pour les actions commises par d’autres membres du groupe.

L’identification des individus a eu un coût réel. Comme on pouvait s’y attendre, certains partis a attaché des informations sur les noms, les professions, les profils de réseaux sociaux et même des photos de la transcription divulguée.

Tragiquement, des menaces de violence ont ensuite été proférées, même à l’encontre des citoyens. enfants.





Que faisait le groupe WhatsApp ?

Les conversations du groupe WhatsApp étaient très variées et certains membres ont fait déclarations beaucoup pourraient trouver cela offensant ou bouleversant.

Une partie des activités du groupe impliquées a été organisée la rédaction de lettresy compris aux employeurs ou aux éditeurs d’écrivains ou de journalistes qui, selon eux, ont franchi la limite de l’antisémitisme.



À première vue, de telles communications sont clairement légitimes et font partie de la vie démocratique. Les lettres peuvent être utilisées pour sensibiliser aux préoccupations éthiques, pour partager des informations et des idées et pour persuader.

Mais les lettres peuvent aussi faire autre chose, et une pratique anodine peut parfois progressivement évoluer vers un territoire plus tendu. Plutôt que de persuader, les lettres peuvent faire pression sur les autres, menaçant peut-être leurs organisations de humiliation publique. Ils peuvent également essayer d’amener les gens à agir d’une manière qui est moralement préoccupante, par exemple en faisant licencier quelqu’un en raison de ses opinions politiques.

Un membre avait proposé dans le chat de groupe de « plonger en profondeur » dans les publications sur les réseaux sociaux de Nadine Chemali, une écrivaine indépendante et contributrice occasionnelle de SBS qui se décrit comme passionnément pro-juive mais anti-israélienne, pour voir s’il y avait quelque chose qui pourrait rompre son contrat avec SBS . (Cette analyse approfondie n’a pas été effectuée.)

Bien que certainement légales, de telles pratiques sont préoccupantes sur le plan éthique car elles créent délibérément et systématiquement des défis sur le lieu de travail pour les individus et les organisations qui expriment des points de vue controversés.





Faut-il protéger les artistes ?

Avant que l’histoire ne soit médiatisée, mais après que des extraits de la discussion de groupe aient commencé à circuler sur les réseaux sociaux, l’Australian Society of Authors Board a publié un lettre notant sa « préoccupation croissante » quant au fait que les artistes et les auteurs australiens soient confrontés à des représailles s’ils expriment publiquement ou dans leur travail leurs positions politiques.

La société a déclaré son engagement en faveur de la liberté d’expression (dans les limites fixées par la loi) et son opposition aux tentatives visant à réduire au silence ou à intimider les auteurs.

Nous pourrions essayer de définir le principe moral sous-jacent à l’œuvre comme un principe de tolérance politique. Les gens ne devraient pas subir de répercussions sur leur lieu de travail, de discrimination ou être évincés de leurs moyens de subsistance en raison de leurs opinions politiques (et encore moins en raison de leur religion ou de leur race).

Simple, non ? Pas assez.

La société s’est également opposée aux tentatives d’intimidation ou de silence par le biais de discours de haine, soulignant explicitement l’antisémitisme et la rhétorique anti-palestinienne et anti-arabe.

Cela fait allusion à un principe moral différent, également pertinent : la prévention des dommages. Les discours de haine, le racisme et l’intolérance, ainsi que la désinformation ou les stéréotypes préjudiciables, doivent être stoppés, et les orateurs doivent faire face aux conséquences de leurs actes répréhensibles.

Il existe des cas où ces principes de tolérance et de prévention des préjudices peuvent être judicieusement alignés. Par exemple, de nombreuses personnes seraient d’accord sur le fait que personne ne devrait être évincé de son emploi parce qu’il soutient un parti politique dominant – mais que les gens devraient faire face à des répercussions sociales et professionnelles s’ils lancent des insultes racistes.

Cependant, il est tentant d’interpréter la prévention des méfaits au-delà de ce strict minimum. Après tout, c’est certainement une bonne chose d’empêcher la propagation de la désinformation, des stéréotypes nuisibles et des discours haineux – et de lutter contre les actes répréhensibles de manière plus générale.

C’est là que les deux principes commencent à entrer directement en conflit. Ce que nous percevons comme une désinformation dangereuse ou un discours nuisible (comme l’antisémitisme ou l’islamophobie) sera inévitablement influencé par nos visions du monde culturelles, politiques et morales.

En d’autres termes, beaucoup seront d’accord en principe sur le fait que nous devrions tolérer ceux qui pensent différemment. Mais ce sont précisément ceux qui pensent différemment qui ne seront pas d’accord avec nous sur ce qui constitue un discours nuisible ou injustifié.





Des soucis éthiques

Punir, saper et faire taire les autres sur la base de nos convictions politiques donne lieu à deux préoccupations éthiques potentielles (toutes deux surgissent en ce qui concerne…