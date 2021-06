Doximity bondit de 69% à ses débuts après l’introduction en bourse de la société à 4,6 milliards de dollars

Doximity, la société qui se décrit comme le LinkedIn des médecins, a bondi de 69% lors de ses débuts en bourse jeudi après avoir levé près de 500 millions de dollars lors de son introduction en bourse.

Doximity a vendu 19 millions d’actions pour 26 dollars pièce mercredi soir, au-dessus de sa fourchette projetée de 20 à 23 dollars, et un investisseur existant a vendu 4,3 millions supplémentaires. L’offre valorisait l’entreprise à 4,6 milliards de dollars. L’action, négociée sous le symbole boursier « DOCS », a grimpé à 44,13 $ peu après l’ouverture.

Fondée en 2010, Doximity s’est développée rapidement ces dernières années en devenant la principale application que les médecins utilisent pour rester en contact les uns avec les autres, en partageant les dernières recherches et mises à jour sur les nouveaux médicaments. Avec 1,8 million de professionnels de la santé aux États-Unis sur le site, dont plus de 80 % de médecins, Doximity a renforcé ses revenus en permettant aux sociétés pharmaceutiques de promouvoir des médicaments et des traitements et en donnant aux recruteurs médicaux une place centrale pour trouver des prospects.

Le chiffre d’affaires a bondi de 77% au cours du dernier exercice pour atteindre 206,9 millions de dollars, selon le prospectus. Étant donné que Doximity ne dépense pratiquement pas d’argent en publicité, les coûts d’exploitation sont inférieurs à ceux de la plupart des sociétés de logiciels financées par du capital-risque. Cela a permis à Doximity d’augmenter son bénéfice net de 69% à 50,2 millions de dollars au cours de l’exercice clos en mars.

L’intersection entre la santé et la technologie a occupé le devant de la scène l’année dernière alors que la pandémie de coronavirus a forcé les patients à se familiariser avec les visites à distance et a mis à rude épreuve les ressources des systèmes médicaux à travers le pays. Les investisseurs ont saisi l’opportunité de profiter des changements économiques.

En août, le fournisseur de télésanté Teladoc a acquis Livongo, qui se spécialise dans le coaching à distance pour les maladies chroniques, créant ce qui était à l’époque une entreprise de 37 milliards de dollars. Le rival de la télésanté Amwell est devenu public en septembre. Teladoc et Amwell se sont tous deux échangés à la baisse ces derniers mois, car les cas de Covid-19 ont chuté et les taux de croissance futurs des entreprises ont été remis en question.

Pendant ce temps, l’entreprise de télésanté MDLive a été acquise par Cigna en février pour un montant non divulgué, et deux sociétés de technologie de la santé financées par du capital-risque, Grand Rounds et Doctor on Demand, ont fusionné en mars, créant une entreprise de plusieurs milliards de dollars.

Pour Doximity, la télésanté est un nouveau métier. L’entreprise propose un service gratuit depuis 2016 qui permet aux médecins d’appeler les patients en utilisant leur numéro de travail sur un téléphone mobile. Doximité déplacé le service de numérotation à son application principale en 2019.

En mai 2020, la société vidéo ajoutée, qu’il a décrit comme sa « première offre de télémédecine ». Doximity a lancé une version d’entreprise payante, bien qu’elle ait déclaré que le service vidéo serait gratuit jusqu’en janvier 2021. Dans son prospectus, Doximity a déclaré avoir signé des accords d’abonnement avec plus de 150 hôpitaux à la fin du mois de mars.

Jeff Tangney, co-fondateur et PDG de Doximity, a déclaré dans une interview que même si plus de 80% des médecins sont sur le réseau, la société a au moins une décennie de « ce que nous considérons comme une forte croissance » en raison de la valeur qu’elle peut apporter à le système de santé. Par exemple, le système de référence peut devenir beaucoup plus fort, de sorte que les médecins sachent exactement où dans le pays envoyer les patients atteints d’un cancer rare.

Il a également déclaré que Doximity avait de nombreuses opportunités de se développer dans le domaine de la télésanté étant donné la taille de sa base d’utilisateurs pour son produit de base.

« La télésanté représente 2% du régime aujourd’hui, et c’est un domaine tellement vert », a déclaré Tangney, après avoir sonné la cloche d’ouverture à la Bourse de New York. « Nous n’avons pas encore été agressifs sur les prix. »

La croissance globale de Doximity dépend moins de la télésanté que celle des autres fournisseurs du marché, car ses principales sources de revenus ne sont pas liées aux communications médecin-patient. Cependant, l’entreprise reconnaît qu’à la fin de la pandémie, son activité pourrait en pâtir. Doximity a bénéficié du fait que davantage de cabinets médicaux ont mis en ligne leurs budgets marketing, et une partie de ces dépenses pourrait revenir à la publicité physique.

« Les circonstances qui ont accéléré la croissance de notre entreprise en raison des effets de la pandémie de COVID-19 pourraient ne pas se poursuivre à l’avenir », a déclaré Doximity. « Si ces clients réaffectent une partie importante de leurs budgets au marketing en personne, cela pourrait entraîner une baisse de notre croissance dans les périodes futures. »

Tangney, qui a précédemment cofondé le site de santé numérique Epocrates, est la plus grande partie prenante de l’entreprise, avec des actions évaluées à environ 1,3 milliard de dollars, sur la base du prix de l’introduction en bourse. Emergence Capital est le plus grand investisseur extérieur, avec une participation de 627 millions de dollars, suivi par InterWest Partners et Morgenthaler.

L’introduction en bourse marque le premier financement de Doximity depuis 2014, lorsque la société a levé 54 millions de dollars pour une valorisation de 355 millions de dollars, selon PitchBook.

Dans le cadre de l’offre, Doximity a réservé 15 % des parts aux médecins du réseau. En supposant que les médecins aient maximisé leur participation, ils ont acheté pour environ 91 millions de dollars d’actions Doximity.

Tangney a déclaré que plus de 10 000 médecins ont participé à l’offre, achetant jusqu’à 24 000 $ d’actions. En tant que groupe, ils possèdent plus d’actions que n’importe quel nouvel investisseur, a-t-il déclaré.

REGARDEZ: Le PDG de Doximity sur le réseau social des médecins devient public