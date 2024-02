Downpour est une nouvelle application qui transforme vos photos en jeux

Dans le passé, lorsque le Nouvel An lunaire approchait, je faisais occasionnellement une carte de bingo grossière pour atténuer les frictions générationnelles créées par de nombreux parents disparates qui passaient soudainement trop de temps ensemble. Je n’ai pas partagé les cartes de bingo avec tout le monde, mais c’était une petite façon idiote de se défouler et de compatir avec des victimes partageant les mêmes idées, endurant des dîners de retrouvailles de plusieurs heures et des visites familiales polies avec des personnes très difficiles. Cette année, j’étais armé de quelque chose de bien supérieur : j’ai créé un jeu (fictif) de choix de votre propre aventure dans Averse appelé Dragonne-moi en enfer cela impliquait de communier avec le défunt chien de ma grand-mère, de commettre peut-être un petit crime et de s’échapper vers notre liberté.

Downpour est une nouvelle application qui vous permet assembler des photos sur votre téléphone pour créer des jeux interactifs simples sans aucune expérience en programmation ou en conception de jeux. C’est l’idée originale de V Buckenham, un vétéran du jeu indépendant connu pour avoir créé le Des robots bon marché, réalisés rapidement ! outil qui nous a donné près d’une décennie de robots artistiques incroyablement créatifs (jusqu’à ce que Twitter révoque l’accès à l’API à grande échelle en 2023). Et d’une simple pression sur un bouton, vous pouvez partager ce jeu en ligne.

À l’heure actuelle, les jeux Downpour sont simples – uniquement des photos, pas de films ni de GIF – et délicieusement rapides à mettre en place. Comme pour Cheap Bots, Buckenham adopte une approche « qui coûte plus cher à construire, mais coûte moins cher à exploiter ». Lors de son lancement le 6 mars, Downpour sera gratuit sur iOS et Android avec un petit abonnement de 4,99 $/mois pour des fonctionnalités supplémentaires. (L’objectif est que ces abonnements financent entièrement l’application.) “Je veux que ce soit quelque chose que les gens peuvent utiliser et qui reste, et j’ai l’impression qu’il y a plus de chances que cela se produise si ce n’est que moi”, disent-ils. .

“Je veux que ce soit quelque chose que les gens peuvent utiliser et qui reste”

J’ai décidé que mon deuxième effort serait un visite des cadeaux du Nouvel An lunaire, dont beaucoup sont uniques à l’Asie du Sud-Est. J’ai passé du temps lors des visites familiales à prendre des photos et à constituer une mini-galerie de critiques ; cela a pris environ 30 minutes de glisser-déposer de photos, de saisie de textes de présentation et de liaison de pages entre elles via des boîtes interactives. (Vous constaterez peut-être, par exemple, que la « boîte de prospérité » de ma tournée gastronomique comporte un endroit caché cliquable.) En tant que quasi-luddite, tout cela me semble être ce qui se rapproche le plus de la création de quelque chose de plus complexe qu’un publication Instagram de base. Au fil de la journée, j’ai ajouté d’autres friandises à ma galerie de collations ; même maintenant, je déborde d’idées pour des expériences plus liées à l’alimentation, peut-être celles qui peuvent offrir un aperçu de mon coin du monde.

Downpour ne consiste pas seulement à créer et à partager un jeu, mais offre également une nouvelle façon d’explorer et d’interagir avec vos propres idées. D’une part, il n’y a pas d’algorithme pour recommander des jeux – jusqu’à présent, il semble que Downpour brille vraiment comme un lieu de travaux en cours où les créateurs peuvent ajouter de nouvelles surprises à la volée ou l’utiliser comme journal interactif pour développer les idées existantes. «Je fais de la poterie, donc je l’utilise souvent comme une sorte de cahier lorsque j’entre», explique Buckenham. “J’y ajoute des éléments au fil du temps, comme un journal intime.” En conséquence, le « flux » ou la page de destination n’est que la dernière chose que quelqu’un a publiée, ce qui est vraiment utile si vous aimez utiliser Downpour comme outil de référence.

Le besoin immédiat de partager mon jeu du Nouvel An lunaire avec d’autres était cependant puissant. Il est facile de voir que Downpour a le potentiel de devenir une formidable niche pour une nouvelle forme d’art spontané et interactif sur les réseaux sociaux, réalisable en quelques minutes. En tant que tel, Buckenham a dû ajouter des fonctionnalités de modération au projet puisqu’ils font tout en solo. “Il faut beaucoup y penser en tant que réseau social et essayer de s’y préparer, donc s’il décolle, il ne sera pas immédiatement inondé de choses terribles”, disent-ils.

Un problème que j’ai eu en créant Dragonne-moi en enfer c’est que mes recherches d’images de dragons à usage équitable ont renvoyé une quantité écrasante d’art anémique généré par l’IA. L’idée, bien sûr, est que vous utilisiez vos propres œuvres d’art et photos sur Downpour, mais cela demande beaucoup à une culture du clic sevrée sur des photos à réaction instantanée. Je demande à Buckenham s’ils craignent que Downpour soit envahie par l’art de l’IA. «Je me sens un peu en conflit à ce sujet», disent-ils, reconnaissant qu’il est difficile d’avoir des conversations productives sur l’art génératif sans attirer des jockeys de robots artistiques qui confondent invites et compétences. “Je ne sais pas à quel point ce sera un problème d’actualité, mais je ne veux pas d’interdiction générale à ce sujet”, ajoutent-ils. “Il y a des gens qui aiment vraiment faire ça, et je ne veux pas leur enlever cela, mais en même temps, je n’aime pas vraiment ça moi-même.”

“Il faut beaucoup y réfléchir en tant que réseau social et essayer de s’y préparer”

Dans des interviews précédentes, Buckenham s’est inspiré de Jeux plats, un genre de jeux 2D simples inspirés de la culture DIY zine. Il est clair de voir les points communs entre Downpour et Flatgames, bien que ce dernier implique également des commandes de mouvement simples et une seule piste sonore (généralement des enregistrements sur le terrain ou du bruit ambiant). Je demande à Buckenham s’ils aimeraient introduire du son dans Downpour à l’avenir, ce à quoi ils donnent un oui catégorique, avec la mise en garde que l’ajout d’audio s’accompagne souvent d’un tout nouveau monde de problèmes de licence potentiels. Pour l’instant, cependant, la chose la plus excitante à propos de Downpour est que vous pouvez créer une histoire interactive sans effort ni formation particulière et la partager en appuyant simplement sur un bouton.

D’une certaine manière, travailler sur mes deux petits projets a évoqué la même ambiance que celle que je reçois du mouvement de nourriture lente – des expériences hautement localisées qui nécessitent juste un peu plus de temps et de réflexion que la publication moyenne sur les réseaux sociaux. C’est ce petit supplément d’interactivité, le simple fait de choisir de cliquer, qui fait toute la différence. Et pour la première fois depuis des années, j’ai envie de refaire de l’art. “Certains des meilleurs retours des bêta-testeurs sont en fait ceux qui disent ‘J’ai téléchargé et joué avec ça, et c’est vraiment excitant, puis je suis parti et j’ai fait beaucoup d’art, avec l’intention de l’intégrer dans un jeu Downpour, et cela a vraiment revitalisé ma relation avec l’art », explique Buckenham.

Downpour est également, consciemment, un outil conçu dans un souci d’accessibilité, d’accessibilité et de polyvalence. “Il me semble important que vous puissiez télécharger [your games]”, explique Buckenham, qui a écrit un tutoriel sur la façon de mettre les jeux Downpour sur les pages Web de Neocities ; ils prévoient de faire un guide sur la façon de mettre les jeux en marche Démangeaison.io, aussi. Buckenham est également actif sur Cohost, où il est possible d’utiliser des iframes (ou dans le langage Cohost, chiframes) pour intégrer un jeu Downpour dans une publication HTML.