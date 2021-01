Le développement est intervenu après que le ministre Michael Gove ait déclaré que le Royaume-Uni voulait engager un «dialogue» avec les pays de l’UE pour s’assurer que le plus grand nombre possible de leurs populations reçoivent un coup.

« Nous devons nous assurer que nous poursuivons l’accélération effective de notre programme de vaccination », a déclaré le chancelier du duché de Lancaster (CDL), M. Gove, à l’émission Today de BBC Radio 4. « Cela dépend du calendrier d’approvisionnement qui a été accepté pour être honoré. . C’est la première et la plus importante chose. «

Mais il a ajouté: «Mais en second lieu, je suis sûr que nous voulons tous faire tout notre possible pour nous assurer que le plus grand nombre de personnes dans les pays qui sont nos amis et voisins soient vaccinés et je pense que nous y parviendrons mieux par le dialogue, la coopération et l’amitié . »