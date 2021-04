Downing Street a déclaré qu’il n’excluait pas de récupérer l’argent du soutien de Covid aux clubs de football participant à la Super League européenne de séparation proposée.

Le développement est intervenu alors que le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que le concours prévu n’était « pas une bonne nouvelle pour les fans » et s’est engagé à travailler avec les autorités du football pour « s’assurer » qu’il ne se déroulerait pas de la manière actuellement proposée.

Le porte-parole officiel de M. Johnson a déclaré que rien n’était sur la table alors que le gouvernement examinait les mesures à prendre.

Lorsqu’on lui a demandé si cela pouvait inclure un passage à un modèle de style allemand avec un minimum de 51% de participation par les fans dans les clubs ou une demande de remboursement de prêts financés par les contribuables à des équipes comme Arsenal et Tottenham Hotspur, il n’a exclu aucune des deux options.

« Nous envisageons une gamme d’options et le Premier ministre veut examiner tout ce que nous pouvons faire pour nous assurer que ces propositions ne vont pas de l’avant de la manière qui est proposée », a déclaré le porte-parole en réponse.

conseillé Six clubs anglais rejoignent l’échappée pour former une nouvelle Super League européenne Plus de 10 millions de personnes ont reçu les deux doses de vaccin Covid, selon les chiffres Boris Johnson annule son voyage en Inde alors que les cas de Covid s’envolent

«Nous voulons voir tout ce qui est possible. Nous n’écartons rien à l’intérieur ou à l’extérieur. Nous voulons examiner les options. »

Arsenal a emprunté 120 millions de livres sterling et Spurs 175 millions de livres sterling via le mécanisme de financement des entreprises Covid de la Banque d’Angleterre, une forme d’emprunt à faible coût mis à disposition pour aider les grandes entreprises à traverser la pandémie.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Le porte-parole a déclaré qu’un examen mené par les fans de la gouvernance du football, promis dans le manifeste conservateur pour les élections générales de 2019, sera lancé «dès que possible», attribuant les retards à la nécessité pour les ministres de se concentrer sur la pandémie de Covid.

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, doit faire une déclaration à la Chambre des communes sur l’annonce choquante selon laquelle six équipes de Premier League anglaise – Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal et Spurs – se sont inscrites à un nouveau tournoi impliquant certains des joueurs du continent. les plus grands clubs.

Et le comité multipartite de la culture, des médias et des sports de la Chambre des communes doit se réunir pour discuter de ce que son président Julian Knight a qualifié de «jour sombre pour le football».

La proposition, comprenant également trois équipes chacune d’Espagne et d’Italie, a suscité l’indignation des supporters, des autorités du football et d’autres clubs, car les membres fondateurs seraient épargnés par la menace de relégation, limitant les possibilités de percer pour les petites équipes.

S’adressant à des journalistes lors d’une visite de campagne électorale locale dans le Gloucestershire, M. Johnson a déclaré que les clubs de football étaient plus que de «grandes marques mondiales» et devaient avoir un lien avec leurs fans et leurs communautés.

Interrogé sur la question de savoir si les équipes rejoignant la ligue séparatiste pourraient être obligées de rembourser les prêts de coronavirus soutenus par l’État, M. Johnson a déclaré: «Nous allons examiner tout ce que nous pouvons faire avec les autorités du football pour nous assurer que cela ne se passe pas. la façon dont il est actuellement proposé.

« Je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle pour les fans, je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle pour le football dans ce pays. »

Il a ajouté: «Ces clubs ne sont pas seulement de grandes marques mondiales – bien sûr, ce sont de grandes marques mondiales – ce sont aussi des clubs qui sont historiquement originaires de leurs villes, de leurs villes, de leurs communautés locales, ils devraient avoir un lien avec ces fans, et avec la base de fans de leur communauté.

«Il est donc très, très important que cela continue d’être le cas. Je n’aime pas l’apparence de ces propositions et nous allons nous consulter sur ce que nous pouvons faire. »

M. Knight a déclaré: «C’est une journée sombre pour le football – un accord conclu à huis clos apparemment sans égard pour les supporters.

«Ce qu’il faut, c’est un examen du football mené par les fans avec de véritables dents et ici nous avons plus de preuves pour renforcer les arguments en faveur de cela.

«Le football a besoin d’une réinitialisation, mais ce n’est pas la façon de procéder. Les intérêts des clubs communautaires doivent être mis au cœur de tout projet futur. »

Le leader travailliste et fan d’Arsenal, Sir Keir Starmer, a déclaré que le plan de la Super League «recoupe tout ce qui fait du football un excellent football».

«Cela diminue la concurrence. Il tire le pont-levis. Il est conçu pour et par une petite élite », a-t-il déclaré. « Mais pire que tout, il ignore les fans. »

Le leader des conservateurs écossais et juge de lignes de football Douglas Ross a déclaré que cette décision serait «préjudiciable» au match.

«Cela aiderait un petit nombre de clubs qui sont déjà très bien lotis et cela fonctionnerait en fait contre les plus petits clubs et les spectateurs de ces clubs», a-t-il ajouté.