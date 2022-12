Downing Street nie que Rishi Sunak se prépare à “diluer” son soutien à l’Ukraine

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Downing Street a rejeté les suggestions que Rishi Sunak se prépare à atténuer le soutien britannique à l’Ukraine comme « catégoriquement fausses ».

Le Premier ministre est à Riga pour rencontrer d’autres dirigeants occidentaux pour discuter du pays déchiré par la guerre.

Mais les informations selon lesquelles il a demandé une évaluation des progrès de la guerre et de la manière dont les fournitures militaires britanniques sont utilisées ont fait craindre que le chef conservateur adopte une approche trop prudente.

Son porte-parole officiel a déclaré : « Il est certain que toute suggestion de soutien édulcoré à l’Ukraine est catégoriquement fausse.

« Je vous signale ce qu’il vient de dire ce matin… Il a défini trois priorités. Sa première était de s’assurer que nous fournissons plus d’aide militaire et que l’aide militaire évolue pour répondre à la situation à laquelle nous sommes actuellement confrontés.

“Le Royaume-Uni et ce Premier ministre ont toujours soutenu le président Zelensky et le peuple ukrainien et continueront de le faire.”

