Downing Street nie que Boris Johnson ait manqué les réunions de Covid pour écrire le livre de Shakespeare

Downing Street a nié les suggestions selon lesquelles Boris Johnson aurait manqué des réunions cruciales au début de la pandémie de coronavirus parce qu’il travaillait sur un livre qu’il avait promis d’écrire sur Shakespeare.

Et le porte-parole officiel du Premier ministre a rejeté les affirmations de l’ancien conseiller de Downing Street, Dominic Cummings, selon lesquelles la réponse initiale du gouvernement à l’épidémie était de rechercher la sécurité grâce à «l’immunité des troupeaux», déclarant aux journalistes: «L’immunité des troupeaux n’a jamais été la politique du gouvernement.»

Dans un nouveau flot de tweets avant sa comparution devant un comité de la Chambre des communes mercredi, M. Cummings a déclaré aujourd’hui que le 14 mars de l’année dernière, les conseillers «criaient» à M. Johnson que l’absence de plan de verrouillage serait « tuer au moins 250 000 personnes et détruire le NHS ».

Il a publié des graphiques qui, selon lui, montraient que le plan officiel «optimal» début mars était d’opter pour une «stratégie de pic unique» qui verrait les cas de coronavirus monter en flèche au printemps et au début de l’été. Dans ce scénario, on pensait qu’un nombre suffisant de personnes auraient acquis une immunité en attrapant le virus et en se rétablissant pour qu’il disparaisse d’ici l’automne, a-t-il déclaré.

Mais il a dit que ce «Plan A» avait été abandonné parce que «il est devenu clair que le système officiel n’avait pas pensé à tous les effets de second ordre de 250 000 mourants, presque tous sans soins de soins intensifs».

Et il a ajouté: «Les vraies morts seraient clairement beaucoup [greater than] 250k parce qu’il n’y aurait pas de NHS pour personne pendant des mois ».

Des rapports suggèrent que M. Johnson craint que M. Cummings affirme mercredi que le Premier ministre a manqué cinq réunions du comité des urgences du gouvernement Cobra au début de la pandémie parce qu’il était sous pression pour livrer un livre sur Shakespeare conformément à un contrat qu’il avait signé. .

Mais son porte-parole officiel a déclaré aujourd’hui aux journalistes qu’il n’était «pas au courant» que M. Johnson avait travaillé sur le livre depuis qu’il était devenu Premier ministre.

Et a demandé si c’était la raison de son absence aux réunions Cobra, le porte-parole a répondu: «Non».

Bien qu’il soit resté à la retraite de pays Checkers pour les réunions de janvier et février 2020, M. Johnson avait «dirigé la réponse tout au long», a déclaré le porte-parole, ajoutant qu’il n’était pas inhabituel que les réunions de Cobra soient présidées par un ministre autre que le Premier ministre.