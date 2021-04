Downing Street a nié que Boris Johnson ait enfreint les règles de Whitehall lors d’échanges de textes privés avec l’homme d’affaires James Dyson, alors que le parti travailliste accusait le gouvernement de «harceler, harceler, harceler».

M. Johnson a promis de fournir des détails sur les échanges aux députés, mais son porte-parole officiel a déclaré qu’il n’était pas prévu d’ouvrir une enquête sur les fuites pour déterminer comment les messages du téléphone portable personnel du Premier ministre entraient dans le domaine public.

Le Premier ministre a insisté sur le fait qu’accepter de «résoudre» les problèmes fiscaux de Dyson était «la bonne chose à faire», l’inventeur ayant proposé d’aider le Royaume-Uni à fournir des ventilateurs pour les hôpitaux au début de la pandémie de coronavirus l’année dernière.

Mais un porte-parole du dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a déclaré qu’il y avait des preuves que les messages pourraient avoir enfreint le code régissant la conduite des ministres.

Et Starmer lui-même a déclaré à la Chambre des communes que les messages divulgués montraient une culture de «faveurs, d’accès privilégié, d’allégements fiscaux pour les camarades» au cœur du gouvernement qui n’était pas disponible pour les sidérurgistes menacés de licenciement, les entreprises indépendantes menacées de faillite. ou le personnel du NHS ayant besoin d’une augmentation de salaire.

Johnson et Starmer se sont affrontés aux questions du Premier ministre à la Chambre des communes quelques heures après que la BBC ait publié des messages texte qui montraient que M. Dyson avait approché le Premier ministre directement l’année dernière après avoir échoué à obtenir une réponse satisfaisante du Trésor sur les préoccupations concernant le statut fiscal du personnel de sa société basée à Singapour qui travaille sur des ventilateurs pour le NHS.

«Je vais le réparer tomo! Nous avons besoin de toi. Cela a l’air fantastique », a répondu M. Johnson, avant de lui envoyer un nouveau texto, en disant:«[Chancellor] Rishi [Sunak] dit que c’est corrigé !! Nous avons besoin de vous ici.

Lorsque Sir James a ensuite demandé une assurance supplémentaire, M. Johnson a répondu: «James, je suis le premier Lord of the Treasury et vous pouvez comprendre que nous vous soutenons pour faire ce dont vous avez besoin.»

Le Parti travailliste a qualifié l’échange de «stupéfiant», mais l’ancien Premier ministre Tony Blair a déclaré qu’il était «difficile de s’énerver à ce sujet», ajoutant: «Je pense qu’il doit y avoir un certain degré de compréhension si vous êtes au milieu de une énorme crise comme celle-ci.

Contesté aux PMQ, M. Johnson a déclaré: «Je ne m’excuse absolument pas d’avoir changé le ciel et la Terre et d’avoir fait tout ce que je pouvais – comme tout Premier ministre le ferait dans ces circonstances – pour sécuriser des ventilateurs pour les habitants de ce pays et pour sauver des vies. »

M. Johnson a déclaré aux députés qu’il n’avait «absolument rien à cacher» et qu’il était «heureux de partager tous les détails» avec les Communes.

Et contesté plus tard si le Premier ministre avait enfreint le code ministériel, son porte-parole a déclaré: «Il ne l’a pas fait. Le Premier ministre respecte le code ministériel. »

Mais un porte-parole du parti travailliste a déclaré aux journalistes: «Il existe des preuves que le code pourrait très bien avoir été violé et nous suivrons cela dans les prochains jours.»

Sir Keir a déclaré que les messages montraient que M. Johnson était prêt à accorder un «traitement préférentiel» à des amis riches ayant accès à son numéro de téléphone privé.

Il a lié le «scandale» à la fureur suscitée par l’utilisation par l’ancien premier ministre David Cameron de messages texte privés pour faire pression sur les hauts ministres afin qu’ils aident la société financière en faillite Greensill et son fondateur Lex Greensill.

Et il a exigé de savoir pourquoi le Premier ministre avait insisté pour conserver le pouvoir d’agir en tant que juge et jury sur l’enquête qu’il avait ordonnée sur l’affaire Greensill.

«Il y a un modèle dans ce gouvernement», a déclaré le dirigeant travailliste.

«Le Premier ministre est en train de fixer des allégements fiscaux pour ses amis. Le chancelier pousse le Trésor à aider Lex Greensill. le secrétaire à la santé rencontre Greensill pour un verre et David Cameron envoie un texto à quiconque répondra.

«Chaque jour, il y a de nouvelles allégations au sujet de ce gouvernement conservateur – des accords douteux sur les EPI, des allégements fiscaux pour leurs compagnons, le sectaire de la santé détenant des actions dans une entreprise fournissant des services du NHS. Sleaze, sleaze, sleaze. Et tout est sur sa montre.

«Avec ce scandale maintenant fermement centré sur lui, comment diable veut-il que les gens croient qu’il est la personne pour nettoyer ce gâchis?»

Les travaillistes ont cherché à ramener à la maison son message sournois en envoyant des militants portant des masques de M. Johnson, M. Sunak et le secrétaire à la santé Matt Hancock à Downing Street avec des enveloppes brunes adressées à «« des copains conservateurs, des contrats douteux, des emplois pour des amis ».

Le porte-parole de M. Johnson a déclaré que le Premier ministre avait été «transparent tout au long», informant les fonctionnaires de l’approche de Dyson afin qu’ils puissent fournir des conseils aux ministres avant de rédiger des modifications de la loi afin de garantir que les ingénieurs hautement qualifiés n’aient pas à payer d’impôt supplémentaire lorsqu’ils viennent au UK pour travailler sur l’entraînement du ventilateur.

En fait, les ventilateurs de Dyson n’étaient pas nécessaires et l’homme d’affaires a déclaré qu’il avait perdu 20 millions de livres sterling sur le projet, mais qu’il n’accepterait aucun argent public.

Le porte-parole a défendu les actions de M. Johnson: «Ce problème indique qu’il a fait tout ce qu’il pouvait au plus fort de la pandémie alors qu’il y avait de véritables craintes de manquer rapidement de ventilateurs. C’était une période extraordinaire et nous avons fait tout ce que nous pouvions pour protéger le public.