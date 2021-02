Downing Street a nié que le gouvernement envisage une nouvelle taxe sur le carbone qui pourrait faire grimper le prix des produits de base comme la viande et le fromage ainsi que le chauffage au gaz.

La spéculation sur le prélèvement a été déclenchée par une note de service de Whitehall révélant que Boris Johnson et le chancelier Rishi Sunak avaient écrit à tous les départements pour demander des suggestions sur la manière dont «une forme de tarification du carbone» pourrait être introduite secteur par secteur dans l’économie au cours de la prochaine. décennie.

Et le n ° 10 et le Trésor n’ont rien fait pour annuler l’idée jeudi, refusant de commenter la question avant le budget du 3 mars de M. Sunak.

Un article apparemment bien publié dans The Times suggérait que les propositions en cours d’élaboration pour aider le Royaume-Uni à respecter l’engagement de M. Johnson de zéro émission nette d’ici 2050 pourraient inclure une taxe directe sur les services les plus à forte intensité de carbone, tels que la production de viande et de fromage, ou un déplacement des taxes sur le changement climatique de l’électricité vers le gaz.