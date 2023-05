Downing Street: la police dit qu’une voiture est entrée en collision avec les portes du domicile du Premier ministre britannique

LONDRES –

Une voiture est entrée en collision jeudi avec les portes de Downing Street dans le centre de Londres, où se trouvent le domicile et les bureaux du Premier ministre britannique, déclenchant une réponse de sécurité rapide et intense sur l’un des sites les plus fortifiés de Londres.

Personne n’a été blessé et la police a déclaré qu’elle ne traitait pas l’incident comme lié au terrorisme. La police a arrêté un homme soupçonné de dommages criminels et de conduite dangereuse, et des agents locaux, plutôt que des détectives antiterroristes, ont mené l’enquête.

Le Premier ministre Rishi Sunak se trouvait dans son bureau au moment de l’accident, qui a ravivé les souvenirs d’attaques contre le quartier gouvernemental de Londres.

Il n’était pas immédiatement clair si l’accident était délibéré. Des séquences vidéo publiées sur les réseaux sociaux montraient une voiture à hayon argentée se dirigeant directement vers les portes à basse vitesse à travers Whitehall, l’artère principale du quartier gouvernemental de Londres.

« J’ai entendu un bruit et j’ai levé les yeux et j’ai vu des tas de policiers avec des pistolets Taser crier après l’homme », a déclaré le témoin Simon Parry, 44 ans. « De nombreux véhicules de police sont arrivés très rapidement et ont très rapidement évacué la zone. »

La BBC a montré une photo d’officiers emmenant un homme avec les mains menottées derrière le dos.

Des images tournées peu après montraient une voiture avec son coffre ouvert contre les hautes portes métalliques. Plusieurs policiers ont minutieusement inspecté le véhicule, retirant des objets du coffre et de l’intérieur de la voiture et les plaçant dans des sacs de preuves.

Environ deux heures après l’accident, un transporteur de voitures est arrivé pour emmener le véhicule.

Les agents ont bouclé une vaste zone du quartier gouvernemental de Londres, mais ont levé les barrières moins de deux heures après la collision, permettant aux gens de retourner dans Whitehall. La rue regorge normalement de fonctionnaires et de touristes désireux de voir les chambres du Parlement à proximité et d’autres bâtiments historiques.

« Un petit cordon reste en place à l’extérieur de Downing Street après qu’une voiture est entrée en collision avec les portes plus tôt cet après-midi », a indiqué la police métropolitaine dans un communiqué. « L’incident est traité par des officiers locaux à Westminster et n’est actuellement pas traité comme lié au terrorisme. »

Downing Street est une rue étroite avec une rangée de maisons géorgiennes qui comprend la résidence officielle du Premier ministre au n° 10.

L’accès du public à la rue est restreint et les lourdes portes en acier sont protégées en tout temps par des policiers armés. Les bornes et les barrières de foule en métal aident également à tenir les menaces à distance.

Les portes ont été érigées en 1989 en réponse aux menaces des militants de l’Armée républicaine irlandaise. En 1991, l’IRA a tiré trois mortiers dans la rue, dont l’un a explosé dans l’arrière-cour du n ° 10 alors que le Premier ministre John Major dirigeait une réunion du Cabinet à l’intérieur. Trois policiers et un fonctionnaire ont été légèrement blessés.

La zone a été ciblée en 2017, lorsqu’un extrémiste inspiré par le groupe État islamique a tué quatre personnes avec un véhicule sur le pont de Westminster avant de poignarder à mort un policier devant le Parlement.

Les sièges du pouvoir dans le monde attirent souvent les protestations et parfois les attaques violentes. L’incident est survenu trois jours après qu’un homme a écrasé un camion de location contre une barrière de sécurité à l’extérieur de la Maison Blanche à Washington, est sorti et a commencé à agiter un drapeau nazi. Sai Varshith Kandula, 19 ans, a été accusé d’avoir endommagé des biens américains.