Downing Street fait exploser la cathédrale Saint-Paul pour avoir qualifié Winston Churchill de « suprémaciste blanc »

La cathédrale Saint-Paul était en panne, faisant de Winston Churchill un «suprémaciste blanc», a fustigé Downing Street.

Le porte-parole de Rishi Sunak a déclaré qu’il était « fortement en désaccord » avec la description du lieu du chef en temps de guerre.

Le porte-parole de Rishi Sunak a déclaré qu’il était « fortement en désaccord » avec la description controversée de Sir Winston Churchill par St Paul Crédit : Getty

Un contrecoup a éclaté après que St Paul’s ait fait ces remarques sur son site Web tout en qualifiant Churchill – élu le plus grand Britannique de tous les temps – « sans vergogne impérialiste ».

Aujourd’hui, No10 a déclaré: «Le Premier ministre serait fortement en désaccord avec cette évaluation.

« En ce qui concerne l’héritage du Royaume-Uni et le travail et les actions des anciens premiers ministres, il est important de tout définir et de s’assurer que tout est considéré de manière juste et équitable dans le contexte de l’époque. »

St Paul’s, où Churchill a eu ses funérailles, a depuis supprimé les références à lui comme un suprématiste blanc.

La description offensante a été modifiée vendredi pour se lire: « Il est aussi une figure de controverse, surtout lorsqu’il est vu d’un point de vue moderne. »

Les députés conservateurs ont exigé que le coupable qui a fait la comparaison soit identifié et limogé.

L’historien Andrew Roberts a déclaré précédemment: «C’est excellent que St Paul’s ait abandonné sa position ultra-réveillée.

«La cathédrale était au centre du monde lors des funérailles de Churchill en 1965, et leurs mots originaux mal choisis en ont nui à cela.

«Puisque à peu près tout du passé est controversé, surtout vu d’un point de vue moderne; leur nouvelle formulation est agréablement dénuée de sens.