Downing Street dénonce les affirmations étranges du comédien de gauche Trevor Noah selon lesquelles Rishi Sunak a subi une réaction raciste en tant que nouveau Premier ministre

Le comédien LEFTIE Trevor Noah a fait face à la fureur ce soir après avoir affirmé que Rishi Sunak avait subi une réaction raciste lorsqu’il est devenu le premier Premier ministre anglo-asiatique du Royaume-Uni.

L’animateur du Daily Show américain a déclaré que des Britanniques disaient que « les Indiens vont prendre le relais ».

Trevor Noah a affirmé que Rishi Sunak avait subi une réaction raciste lorsqu’il est devenu Premier ministre Crédit : Getty

Rishi Sunak a été nommé Premier ministre le 25 octobre 2022

Noah a déclamé: «Regarder l’histoire de Rishi Sunak devenant le premier Premier ministre d’Angleterre de couleur, d’origine indienne, de toutes ces choses, puis voir le contrecoup est l’une des choses les plus révélatrices de la façon dont les gens perçoivent le rôle qu’eux-mêmes ou leur peuple ont joué dans l’histoire.

Le porte-parole du Premier ministre a rejeté la suggestion.

L’ancien ministre du cabinet Sajid Javid a déclaré qu’il avait “complètement tort” dans ses opinions.

L’ex-chancelier a riposté : “Tout simplement faux. Un récit adapté à son public, au prix d’être complètement détaché de la réalité.

“La Grande-Bretagne est la démocratie multiraciale la plus réussie sur terre et fière de cette réalisation historique.”

Les internautes l’ont accusé de “projeter” ses vues américaines sur la race sur la Grande-Bretagne.

L’historien, auteur et podcasteur Tom Holland a également répondu aux affirmations de Noah en écrivant: “Comme toujours, l’incapacité des libéraux américains à comprendre le monde au-delà des États-Unis autrement qu’en termes américains est une chose étonnante.

“La probabilité que le parti de droite aux États-Unis choisisse un hindou comme chef est, je suis d’accord, effectivement nulle.”

M. Sunak est né dans le Hampshire de parents migrants indiens.

L’homme de 42 ans est devenu le premier Premier ministre hindou du Royaume-Uni, le premier d’origine asiatique et le plus jeune depuis plus de 200 ans.