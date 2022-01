Downing Street: Chronologie des rassemblements présumés au sein du gouvernement pendant les restrictions de Covid

Boris Johnson fait l’objet d’un examen minutieux de nouvelles allégations de rassemblements contraires aux règles dans le n ° 10, car le reste du pays était soumis à des mesures de verrouillage strictes pour contenir la propagation du coronavirus.

Après qu’une fuite d’e-mail a montré que plus de 100 employés du No 10 ont été invités à un événement «apportez votre propre alcool» dans le jardin de Downing Street le 20 mai 2020, y compris le Premier ministre et son épouse, Carrie Johnson, des députés de son propre parti ont également appelé M. Johnson à démissionner.

Ici L’indépendant examine toutes les allégations de rassemblements au n ° 10, au gouvernement et au siège du Parti conservateur.

15 mai 2020

Une enquête conjointe de L’indépendant et Le gardien a révélé qu’un rassemblement de vin et de pizza avait eu lieu dans la roseraie n ° 10 le 15 mai 2020 – bien que les personnes de différents ménages soient limitées à des réunions individuelles avec des membres de la famille et des amis à l’extérieur.

Une image publiée plus tard par Le gardien a montré du vin et du fromage consommés par le Premier ministre, Mme Johnson, des conseillers tels que Dominic Cummings et Matt Hancock, l’ancien secrétaire à la Santé.

M. Johnson a précédemment insisté sur le fait que « ces personnes étaient au travail, parlaient de travail ».

À l’époque, les lois Covid interdisaient les rassemblements de plus de deux personnes à moins qu’ils ne respectent des exemptions spécifiques, comme être «à des fins professionnelles».

La loi avait récemment été assouplie pour autoriser les « récréations en plein air », mais uniquement entre ménages ou avec un membre d’un autre ménage. L’amende par défaut pour les infractions était de 100 £.

20 mai 2020

Dans un article de blog, M. Cummings, l’ancien conseiller en chef du Premier ministre, a rejeté la suggestion selon laquelle la photographie du 15 mai représentait une fête après le travail, insistant sur le fait qu’il était courant à l’époque que les réunions se tiennent en plein air du jardin. en raison du risque de Covid. Cependant, il a affirmé qu’un événement de «boissons à distance sociale» avait eu lieu le 20 mai 2020, avec un «haut responsable n ° 10» invitant les gens.

La dispute a explosé lorsqu’un e-mail divulgué envoyé par le secrétaire privé du Premier ministre a montré que plus de 100 employés du No 10 avaient été invités à l’événement, invités à « apporter votre propre alcool » et à « profiter au maximum du beau temps ».

M. Johnson s’est ensuite excusé auprès de la Chambre des communes, confirmant qu’il avait assisté à l’événement pendant environ 25 minutes, mais a supposé qu’il s’agissait d’un « événement de travail », une excuse qui a suscité des rires d’incrédulité de la part du leader travailliste Sir Keir Starmer et d’une grande partie du Parlement. mentionner les réseaux sociaux.

L’événement fait l’objet d’une enquête par Sue Gray, la haute fonctionnaire chargée d’enquêter sur les allégations de violation des règles, et la police métropolitaine a également déclaré qu’elle était « en contact » avec le Cabinet Office au sujet de violations présumées du règlement sur la protection de la santé au n ° 10 du 20 Peut.

Les mêmes lois que le rassemblement du 15 mai 2020 étaient en place, rendant les grands événements sociaux illégaux.

19 juin 2020

Le personnel de Downing Street aurait organisé une fête d’anniversaire l’après-midi pour M. Johnson au n ° 10, avec jusqu’à 30 personnes, trois mois après le premier verrouillage lorsque la socialisation à l’intérieur a été interdite.

Sa femme, Carrie Johnson, a dirigé le rassemblement surprise où il y avait du gâteau, un chant de joyeux anniversaire et un pique-nique de M&S, a rapporté ITV News.

Une porte-parole du numéro 10 a confirmé qu’un groupe de membres du personnel s’était « réuni brièvement » dans la salle du Cabinet « pour souhaiter un joyeux anniversaire au Premier ministre », ajoutant: « Il était là depuis moins de 10 minutes ».

Mais le n ° 10 nie l’affirmation selon laquelle les amis de la famille de M. Johnson auraient été hébergés à l’étage dans son appartement pour un événement plus tard dans la soirée, une porte-parole déclarant: «C’est totalement faux.

« Conformément aux règles de l’époque, le Premier ministre a accueilli un petit nombre de membres de sa famille à l’extérieur ce soir-là. »

Les lois Covid avaient été assouplies pour permettre aux «ménages liés» de socialiser, mais des règles complexes signifiaient que les ménages individuels ne pouvaient pas être liés à plusieurs autres.

17 septembre 2020

Sur une photographie obtenue par Le télégraphe quotidien, Carrie Johnson assiste à une fête de fiançailles pour une vieille amie d’école, Anna Pinder, sur la terrasse du toit du club The Conduit à Covent Garden dans le West End de Londres.

À peine neuf jours plus tôt, son mari avait déclaré au public britannique : « Si nous voulons vaincre le virus, tout le monde, à tout moment, devrait limiter autant que possible les contacts sociaux et minimiser les interactions avec les autres ménages. Il est plus sûr de se rencontrer à l’extérieur et vous devez garder vos distances avec toute personne avec qui vous ne vivez pas, même s’il s’agit d’amis proches ou de membres de la famille.

Mme Johnson s’est par la suite excusée pour un « manque de jugement ».

13 novembre 2020

Une autre allégation faite par M. Cummings concernait une «fête plate» dans la résidence officielle de M. Johnson avec Mme Johnson le 13 novembre 2020 – le jour même où le chef de Vote Leave a quitté Downing Street avec effet immédiat et seulement huit jours après l’imposition du deuxième verrouillage national en Angleterre. .

M. Cummings a affirmé avoir été informé que le personnel du bureau de presse « pouvait entendre la musique jouer fort ».

Des informations ont également allégué qu’un départ a été organisé pour l’allié de M. Cummings, Lee Cain, quittant le directeur des communications de Downing Street, à la même date.

Interrogé lors des questions du Premier ministre en décembre pour savoir s’il y avait eu une fête n ° 10 le 13 novembre 2020, M. Johnson a répondu «non» mais a ajouté: «Je suis sûr que quoi qu’il se soit passé, les directives ont été suivies à tout moment.»

De nouvelles lois de confinement, imposées le 5 novembre 2020, avaient à nouveau interdit les rassemblements et les sorties de chez soi « sans excuse raisonnable ».

Les rassemblements intérieurs étaient autorisés dans certaines circonstances, comme pour le travail et si les «précautions requises» telles que les masques et la distanciation sociale étaient prises et ils étaient organisés par des organismes publics, des organismes politiques ou des entreprises et des organisations caritatives.

L’amende par défaut pour avoir enfreint le verrouillage était de 200 £, mais quiconque aurait organisé un grand rassemblement de plus de 30 personnes pourrait être condamné à une amende de 10 000 £.

27 novembre 2020

Un autre événement de départ aurait eu lieu deux semaines plus tard – lorsque le verrouillage est resté en place – pour le conseiller Cleo Watson, le Premier ministre prononçant personnellement un discours alors que de l’alcool était consommé.

M. Cummings, un proche allié de Mme Watson, a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de fête à cette date, mais l’enquête de Mme Gray sur les allégations d’infraction aux règles examine cet événement.

10 décembre 2020

Il a été confirmé que l’enquête de Mme Gray comprendra un événement social dans les bureaux londoniens du ministère de l’Éducation le 10 décembre 2020, à l’instigation du secrétaire à l’éducation de l’époque, Gavin Williamson, pour remercier son personnel.

Le département a admis qu’un «rassemblement de collègues» a eu lieu le 10 décembre, avec «des boissons et des collations apportées par les participants», ajoutant: «Bien que ce soit lié au travail, avec le recul, nous acceptons qu’il aurait été préférable de ne pas se rassembler. de cette façon à ce moment précis ».

La loi avait de nouveau changé, y compris différents niveaux de restrictions pour différentes zones selon les taux de Covid. Londres était au niveau 2, qui interdisait les rassemblements sociaux à l’intérieur, à moins que des exemptions spécifiques ne s’appliquent. Les amendes par défaut étaient de 200 £, avec des pénalités de 10 000 £ pour les organisateurs de grandes fêtes.

14 décembre 2020

Quatre jours plus tard, les Londoniens étant toujours soumis aux restrictions de niveau 2, une fête a eu lieu au siège du Parti conservateur à Westminster.

Un porte-parole du parti a précédemment déclaré que l’événement était « non autorisé » et que des « mesures disciplinaires formelles » avaient été prises contre quatre membres du personnel du CCHQ détachés pour la campagne du candidat à la mairie de Londres, Shaun Bailey.

Le miroir Le journal a ensuite publié une image du rassemblement – ​​qui présente des employés souriants et un buffet traiteur – conduisant à la démission de M. Bailey d’un rôle officiel à l’Assemblée de Londres en tant que président du comité de la police et du crime.

Étant donné que l’événement s’est déroulé dans les bureaux d’un parti politique, il ne relève pas de l’enquête de Mme Gray, mais la police métropolitaine a déclaré qu’elle contacterait deux personnes présentes.

15 décembre 2020

Le lendemain, le personnel du n ° 10 a participé à un quiz festif, avec des rapports suggérant que des invitations avaient été envoyées à l’avance. Une image publiée plus tard par Le miroir du dimanche a montré le Premier ministre flanqué de collègues, l’un drapé de guirlandes et l’autre portant un bonnet de Noel.

Downing Street a déclaré que le Premier ministre avait « brièvement » assisté au quiz – après l’apparition des preuves photographiques – mais a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’un événement virtuel et a affirmé qu’il n’avait enfreint aucune règle. Les lois de niveau 2 sont restées en vigueur.

16 décembre 2020

Le miroir ont rapporté que des hauts fonctionnaires « buvaient et dansaient » lors d’un autre événement, celui-ci aurait été planifié par le personnel du bureau du secrétaire aux Transports, Grant Shapps.

Un porte-parole du département a déclaré: «Moins d’une douzaine d’employés qui travaillaient dans le bureau ont organisé un rassemblement discret et socialement éloigné dans le grand bureau décloisonné après le travail le 16 décembre, où de la nourriture et des boissons ont été consommées. Nous reconnaissons que cela était inapproprié et nous nous excusons pour l’erreur de jugement.

À minuit, Londres avait été placée dans des restrictions de niveau 3 plus strictes et les rassemblements en salle restaient interdits.

18 décembre 2020

Les allégations d’une fête de Noël organisée au n ° 10 le 18 décembre 2020 ont suscité beaucoup de colère à la fin de l’année dernière lorsque les rapports sont apparus pour la première fois en Le miroir quotidien un journal.

L’événement s’est produit alors que Londres restait dans des mesures strictes de niveau 3 et juste un jour avant que M. Johnson n’impose un verrouillage efficace dans la capitale et de vastes étendues du pays.

Après avoir initialement posé des questions sur la réunion, M. Johnson a été contraint d’aborder le problème à la Chambre des communes après la fuite explosive d’une vidéo montrant le personnel du n ° 10 tenant une conférence de presse simulée et faisant des blagues sur une fête de Noël.

Cela a conduit à la démission de l’aide du gouvernement Allegra Stratton et du Premier ministre annonçant l’enquête de Mme Gray, affirmant qu’il était « choqué » par la vidéo.

« Je m’excuse sans réserve pour l’offense qu’il a causée dans tout le pays, et je m’excuse pour l’impression que cela donne », a déclaré M. Johnson aux députés.

16 avril 2021

Les rapports les plus récents sur les rassemblements au n ° 10 sont parus dans Le télégraphe quotidien, l’ancien employeur du Premier ministre, alléguant que deux fêtes ont eu lieu dans la soirée du vendredi 16 avril 2021 – alors que l’Angleterre était sous les restrictions de l’étape 2 de Covid qui interdisaient le mélange en intérieur.

Ils ont également eu lieu la veille des funérailles du prince Philip à la chapelle St George qui ont vu la reine s’asseoir seule, portant un masque facial, lors d’une cérémonie à distance sociale pour faire ses adieux à son mari de 73 ans.

Selon le journal, des témoins ont déclaré qu’un « excès d’alcool » était en état d’ébriété, les participants ont dansé sur de la musique animée par un conseiller spécial et, à un moment donné, un membre du personnel aurait été envoyé dans un supermarché Co-op local avec une valise qu’ils ont remplie de bouteilles. de vin avant de retourner à la fête.

Les deux événements auraient été des fêtes de départ pour le personnel travaillant dans l’équipe interne du Premier ministre. L’un a été organisé pour James Slack, alors directeur des communications au n ° 10, qui travaille maintenant comme rédacteur en chef adjoint à Le soleil journal, et l’autre pour le photographe personnel de M. Johnson.

Dans un communiqué, M. Slack a déclaré: « Je souhaite m’excuser sans réserve pour la colère et la blessure causées. Cet événement n’aurait pas dû se produire au moment où il s’est produit. Je suis profondément désolé et j’assume l’entière responsabilité ».

Cependant, M. Slack a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter davantage car l’affaire avait été renvoyée à une enquête menée par Mme Gray.

En vertu de la loi de l’époque, les personnes assistant à de petits rassemblements illégaux pouvaient être condamnées à une amende de 200 £, mais une peine plus importante de 800 £ – ciblant les fêtes à la maison – avait été introduite pour les personnes assistant à des rassemblements de plus de 15 personnes.

Les organisateurs d’événements illégaux de 30 personnes ou plus pourraient encore être condamnés à une amende de 10 000 £, à moins qu’ils ne soient «raisonnablement nécessaires à des fins professionnelles» ou couverts par une autre exemption.