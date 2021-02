L’attachée de presse de Boris Johnson, Allegra Stratton, a refusé de dire si le Premier ministre tolérait la décision du ministre de l’Égalité Kemi Badenoch de publier les courriels du journaliste sur les réseaux sociaux dans un flux de tweets l’accusant de comportement «effrayant et bizarre».

Mme Stratton a déclaré qu’elle n’était pas au courant du fait que le Premier ministre avait parlé à Mme Badenoch de l’incident et a écarté les questions de savoir si elle ferait l’objet de mesures disciplinaires.

Mais elle a décrit HuffPost La journaliste Nadine White a été qualifiée de «jeune journaliste formidable» et a déclaré que le Premier ministre respectait son droit d’interroger les ministres du gouvernement.

L’explosion de Mme Badenoch est survenue après que Mme White a envoyé un courrier électronique à son bureau pour lui demander pourquoi elle n’était pas apparue dans une vidéo officielle montrant des députés de tous les partis encourageant les personnes d’origine noire et minoritaire à se faire vacciner.

Dans un écart très inhabituel par rapport aux procédures normales, au lieu de répondre, la ministre a publié des captures d’écran des e-mails sur Twitter dans un long fil de discussion dans lequel elle affirmait qu’il était « effrayant et bizarre de se concentrer sur qui n’a pas participé à une vidéo et d’exiger qu’ils s’expliquent ».

Mme Badenoch a affirmé que les questions étaient «un triste aperçu du fonctionnement de certains journalistes» et «un rappel malheureux des raisons pour lesquelles il y a tant de confusion et de méfiance». Elle a dit que, malgré HuffPost écrivant fréquemment sur l’impact de Covid sur les minorités, la publication est «assez heureuse de saper nos efforts pour renforcer la confiance dans le vaccin en faisant des déclarations absurdes».

Interrogée aujourd’hui lors d’un point de presse à Westminster sur le point de savoir si M. Johnson soutenait les actions de Mme Badenoch, Mme Stratton a déclaré: « Kemi a estimé qu’elle travaillait très dur pour améliorer la confiance dans la communauté noire en prenant le coup, et elle a estimé que les questions sur les raisons pour lesquelles elle n’était pas ‘ t dans la vidéo n’avaient pas raison, alors qu’elle n’était pas dans la vidéo parce qu’elle participait à un procès.

«Du point de vue du Premier ministre, nous voyons… Nadine White qui fait du très bon travail pour HuffPost , posant des questions au gouvernement », a déclaré Mme Stratton. «C’est un rôle important et un rôle que le Premier ministre, en tant qu’ancien journaliste, et moi, en tant qu’ancien journaliste, respectons vraiment.

«Nous avons un jeune journaliste formidable qui pose des questions au gouvernement, qui doit continuer à le faire. Nous avons une grande ministre qui fait également tout son possible pour améliorer la confiance dans le vaccin dans une communauté qui est actuellement préoccupée et inquiète à l’idée de le prendre.

Elle a ajouté: «Nous soutenons et encourageons Nadine White à poser ces questions. Et Kemi Badenoch travaille très dur pour accroître la confiance dans le vaccin. »

En réponse aux tweets de Mme Badenoch vendredi, HuffPost Le rédacteur en chef Jess Brammar a déclaré qu’il était «une pratique correcte et standard pour les journalistes de vérifier les faits et d’approcher les personnes exerçant une fonction publique pour commenter» et que le site Web n’avait pas publié l’article sans réponse.