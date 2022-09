Downers Grove Park District lancera un événement canin le 10 septembre – Shaw Local

DOWNERS GROVE – Le Downers Grove Park District présentera un nouvel événement au cours duquel les propriétaires de chiens pourront emballer leurs cabots et planifier une journée d’activités gratuites et amusantes. Dog Daze aura lieu de midi à 16 h le 10 septembre au Fishel Park à Downers Grove.

Présenté par la Community Bank of Downers Grove, Dog Daze offrira du plaisir aux chiots et à leurs proches, selon un communiqué de presse. Les participants peuvent parcourir les stands des vendeurs proposant des démonstrations, des cadeaux et des marchandises à acheter au parc, 1036 Grove St.

De la musique acoustique en direct sera interprétée par Mike et Traci de Good Clean Fun. Des friandises pour les humains et les chiens, ainsi que des boissons pour adultes, seront disponibles. La West Suburban Humane Society sera sur place avec des chiens adoptables, des applications et des informations sur la façon dont la communauté peut aider d’autres amis à fourrure.

Darby Beasley, spécialiste des événements communautaires et du parrainage pour le Downers Grove Park District, est le coordinateur de Dog Daze.

“Le district du parc est ravi de ramener un événement canin pour aider les familles à se connecter avec leur animal de compagnie et à créer des souvenirs”, a déclaré Beasley dans le communiqué. “Nous sommes ravis de nous associer à la West Suburban Humane Society pour aider d’autres chiens dans le besoin. Les pourboires de nos ventes de boissons et de Landin’s Kiss-A-Bull-Booth seront reversés à l’organisation bénévole de protection des animaux située à Downers Grove.

Les visiteurs peuvent capturer la journée avec un souvenir gratuit dans le photomaton ou avoir un portrait gratuit de l’artiste caricaturiste Angel Contreras sur la base du premier arrivé si le temps le permet. Donnez un gros bisou à un bouledogue anglais au kiosque Kiss-A-Bull de Landin.

Les chiens peuvent participer au concours d’agilité ou au concours de léchage de beurre de cacahuète. La zone du parcours d’agilité aura un périmètre de clôture à neige avec des chiens petits/moyens en compétition à 13 h et des grands chiens en compétition à 15 h. Profitez de votre chien Inc.

La zone de compétition du beurre de cacahuète aura des stations individuelles où les chiens participeront à des concours de léchage de beurre de cacahuète. Les chiens de petite taille concourront à 12h30, les chiens épais à 13h30, les chiens de grande taille à 14h30 et les chiens plus âgés à 15h30.

La zone d’éclaboussures sera une zone sans laisse où les chiens pourront s’ébattre dans les gicleurs d’eau et même chasser des bulles.

Pendant l’événement, tous les chiens doivent rester en laisse lorsqu’ils ne visitent pas les zones clôturées. Les chiens doivent être à jour dans leurs vaccinations. Les propriétaires d’animaux sont responsables de nettoyer après leurs chiens. Les animaux agressifs ne seront pas autorisés à participer.

Pour plus d’informations et le calendrier des activités pour Dog Daze, visitez dgparks.org.