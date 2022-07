Downers Grove Park District lance le projet d’amélioration du parc McCollum – Shaw Local

En août, le Downers Grove Park District lancera un important projet d’amélioration du parc pour moderniser et agrandir les installations de loisirs du parc McCollum.

Situé au 6801 S. Main St., le parc comprend actuellement des terrains de balle, des terrains de soccer, des terrains de volley-ball sur sable, des courts de tennis, une aire de jeux, un sentier pédestre et le golf Miner Mike’s Adventure.

Prévues pour être achevées d’ici l’été 2023, les améliorations à venir comprendront des rénovations d’infrastructures et le développement de nouvelles possibilités de loisirs très recherchées pour les visiteurs de tous âges.

Pour lancer le projet, le Downers Grove Park District organisera une cérémonie publique d’inauguration des travaux à 17 h le 4 août, au McCollum Park.

Acheté en 1972, McCollum Park est le premier complexe sportif du district du parc depuis le début des années 1980.

Actuellement, de nombreux équipements du parc McCollum ont dépassé leur cycle de vie prévu, notamment les courts de tennis et le sentier pédestre périphérique.

De récents sondages communautaires ont indiqué un énorme désir d’un nouvel agrément aquatique, de terrains de pickleball extérieurs et de sentiers pédestres améliorés.

Sur la base des commentaires des résidents, le district a élaboré un plan pour répondre aux besoins de remplacement des infrastructures ainsi qu’aux besoins de loisirs de la communauté.

Cathy Mahoney, présidente du conseil d’administration, est ravie que le projet devienne une réalité après le report du projet en 2020 en raison des contraintes budgétaires liées à la COVID-19.

«Le district du parc est ravi de pouvoir enfin aller de l’avant avec le projet d’amélioration du parc McCollum, qui a mis des années à se préparer. Les nouvelles commodités demandées par nos résidents contribueront à élargir les possibilités de loisirs de plein air pour tous les âges », a déclaré Mahoney.

Le plan d’amélioration du parc McCollum comprend un nouveau terrain de pulvérisation comprenant trois zones d’éclaboussures distinctes pour les tout-petits, les familles et les adolescents, ainsi que des sièges et de l’ombre.

De plus, les douches nécessaires seront installées dans les toilettes existantes. Les remplacements d’infrastructure comprendront les courts de tennis existants, la place de la concession et le sentier périphérique.

La place de la concession située à côté du terrain de pulvérisation sera repavée et comportera de nouveaux sièges et aménagements paysagers. Le sentier périphérique sera refait et élargi à 8 pieds.

Les courts de tennis/pickleball rénovés et reconfigurés seront dotés d’un nouvel éclairage à DEL écoénergétique qui comprendra un total de huit terrains de pickleball dédiés et de six courts de tennis (qui peuvent être convertis en 16 courts de pickleball temporaires supplémentaires).

Pendant la fermeture du court de tennis, les joueurs sont encouragés à utiliser les courts existants disponibles à Doerhoefer Park et Randall Park.

«L’intérêt de la communauté pour le pickleball a explosé au cours de la dernière décennie. Le Park District a hâte d’offrir des terrains de pickleball extérieurs pour répondre à cette demande, tout en fournissant des courts de tennis dédiés aux joueurs de McCollum Park », a déclaré Mahoney.

Des mises à jour et des informations sur la construction du projet d’amélioration du parc McCollum sont disponibles sur dgparks.org.