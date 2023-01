Downers Grove nomme un nouveau chef de police – Shaw Local

Michael DeVries a été nommé nouveau chef de la police de Downers Grove.

DeVries a 22 ans d’expérience dans l’application de la loi avec le village et est chef adjoint depuis 2018, selon un communiqué de presse.

Tout au long de sa carrière, DeVries a occupé divers postes de direction, notamment chef adjoint, lieutenant des enquêtes, lieutenant des opérations, sergent-détective et sergent de patrouille, indique le communiqué.

En 2012, il a obtenu une maîtrise ès sciences en administration de la sécurité publique de l’Université Lewis à Romeoville en plus d’une maîtrise ès sciences en gestion et comportement organisationnel et d’un baccalauréat ès arts en gestion de l’Université Bénédictine de Lisle.

DeVries est diplômé de la Northwestern University School of Police Staff and Command et de la FBI National Academy de Quantico, en Virginie. Il est également titulaire d’un certificat d’études supérieures en sécurité intérieure de la Michigan State University.

“Mike a beaucoup d’expérience dans toutes les facettes du service de police”, a déclaré le directeur du village, David Fieldman. «Il est un leader reconnu dans la gestion des aspects techniques et interpersonnels des services de police modernes et s’engage à faire respecter les principes de la justice procédurale; l’équité, la transparence et l’impartialité attendues par notre communauté.

“C’est un grand honneur d’être choisi comme chef de la police de Downers Grove”, a déclaré DeVries dans le communiqué. « J’ai hâte de diriger l’équipe de professionnels dévoués du département pour servir tout le monde dans notre communauté avec dignité et respect.

DeVries occupe le poste actuellement occupé par la chef Shanon Gillette, qui prend sa retraite. La nomination de DeVries est effective samedi.