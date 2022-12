Downers Grove Junior Woman’s Club accorde des subventions caritatives – Shaw Local

Le Downers Grove Junior Woman’s Club a sélectionné trois organismes de bienfaisance locaux pour recevoir une subvention d’un montant total de 35 000 $ – le don le plus important de l’histoire du club. L’annonce a été faite le mardi 29 novembre.

“Nos membres du DGJWC sont profondément émus par la mission de chacune des trois organisations finalistes et l’impact qu’elles ont chacune de manière unique sur notre communauté”, a déclaré Kristen Avery, qui préside la philanthropie pour le club, dans un communiqué de presse.

DGJWC a accordé une subvention de 20 000 $ à The Kids Equipment Network, au service des enfants ayant des besoins spéciaux. L’organisation à but non lucratif se consacre à connecter les enfants à un équipement durable et adapté pour les aider à embrasser leur vie et à devenir des membres actifs et indépendants de leur communauté.

La subvention soutiendra l’objectif de TKEN de fournir de l’équipement à chaque famille à peu ou pas de frais pour le bénéficiaire. Fondée en 2005, l’organisation a servi plus de 3 000 familles avec plus de 5 300 pièces d’équipement adapté, comme des fauteuils roulants, des poussettes et des appareils de mobilité. Cette année, TKEN a aidé 165 enfants.

« Nous sommes très fiers de ce que nous faisons. Cette organisation est un travail d’amour pour tant de gens », a déclaré Tim Caruso, fondateur de TKEN et physiothérapeute depuis plus de 30 ans, dans le communiqué. “Ils disent que cela prend un village, et nous accueillons donc le Downers Grove Junior Woman’s Club dans notre village, et nous vous remercions de l’opportunité de faire partie du vôtre.”

En outre, DGJWC a également accordé des subventions de 7 500 $ chacune à Family Shelter Service Metropolitan Family Services DuPage et NAMI DuPage.

Family Shelter Service Metropolitan Family Services DuPage s’attaque à la violence domestique dans le comté de DuPage. L’organisation a été créée en 2019 par la fusion de deux organisations de soutien de longue date : Family Shelter Service et Metropolitan Family Services DuPage. L’organisation basée à Wheaton fournit un abri d’urgence, des services de soutien, une assistance juridique, une éducation de la petite enfance, des services de santé, des programmes de développement de la main-d’œuvre et d’autres services pour aider les victimes de violence domestique à planifier leur sécurité, à guérir d’un traumatisme, à renforcer leurs compétences et leur confiance et à briser le cycle d’abus.

NAMI DuPage est une organisation de base qui dessert chaque année près de 20 000 personnes et membres de leur famille confrontés à des problèmes de santé mentale. NAMI DuPage fournit un mentorat, des conseils, un soutien et des outils pour donner de l’espoir au rétablissement et un soutien continu après la sortie.

Leurs services comprennent The Living Room, un lieu sûr doté de bénévoles formés par NAMI DuPage qui est ouvert tous les jours de la semaine pour les personnes présentant des symptômes de santé mentale qui ne bénéficieraient probablement pas d’une visite aux urgences.

“Nous sommes honorés et touchés d’aider à faire avancer les missions de ces organisations”, a déclaré Avery. “Faire une différence est un avantage incroyablement gratifiant de faire partie des Juniors.”

Le Downers Grove Junior Woman’s Club est une organisation de femmes bénévoles non partisane et non confessionnelle. Ses membres se consacrent à soutenir et à sensibiliser les organismes de bienfaisance, les personnes dans le besoin et la communauté. Les femmes intéressées à se joindre au DGJWC sont invitées à assister à la réunion des nouveaux membres à 19 h le 13 décembre au Moose Lodge. Pour plus d’informations sur le club, visitez www.dgjwc.org.