Down the Garden Path : Série de chroniqueurs invités – Fleur cardinale : un favori des colibris

La fleur cardinale (Lobelia cardinalis) est une plante vivace distincte originaire de la partie orientale des États-Unis, y compris les États du Midwest. Il est rustique dans les zones 3 à 9.

Ses fleurs rouge vif sont d’une couleur que l’on ne trouve pas couramment dans les plantes indigènes et se présentent bien dans un paysage indigène. Il prospère dans les sols humides le long des ruisseaux et des zones marécageuses en plein soleil ou mi-ombre.

Les feuilles sont lancéolées (effilées en pointe) et vert clair, mais le couronnement est la tige florale centrale de 2 à 4 pieds. Chaque tige terminale, ou grappe, porte de nombreuses fleurs rouges à cinq lobes qui s’ouvrent par le bas pendant plusieurs semaines. La plante fleurit de la fin août à la mi-septembre dans l’Illinois.

La meilleure raison de cultiver la fleur Cardinal est que les oiseaux, les papillons et les abeilles sont attirés par son pollen. Les fleurs sont également une source de nourriture très importante pour les colibris. Les espèces spécifiques attirées par la fleur cardinale comprennent les papillons machaons, les bourdons et les colibris à gorge rubis.

La plante meurt après la floraison et se réensemencera facilement à partir de la gousse restante après la fleur. Il y a peu de parasites associés à cette fleur et les cerfs et les lapins l’évitent à cause d’une substance blanche toxique trouvée dans le feuillage.

Si vous souhaitez attirer des colibris et d’autres pollinisateurs dans votre jardin, envisagez de planter la fleur cardinale indigène dans votre jardin natal ou pluvial. Vous pouvez le cultiver à partir de graines ou de jeunes plantes séparées d’une touffe établie. Les graines ont besoin de lumière pour germer alors assurez-vous de semer à la surface du sol.

La fleur cardinale se marie bien avec des fleurs indigènes d’autres couleurs telles que l’échinacée pourpre (Echinacea purpurea) et la grande lobélie bleue (Lobelia siphilicata) ainsi que tous les types d’asclépiades et d’iris. Gardez cette belle fleur rouge à l’esprit lors de la planification de votre jardin indigène pour les pollinisateurs.

